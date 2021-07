Sony Xperia 1 III dostane jen Android 12, další aktualizace je nejistá

Zdroj: Sony

Sony už dávno nepředstavuje velké množství mobilů každý rok. V podstatě je zde úzké portfolio zařízení, přičemž Sony se snaží lákat na poměrně dražší top model. U něj vyzdvihuje hlavně fotografické schopnosti. Navíc se jedná stále o jediný model se 4K displejem na trhu. Asi byste očekávali nadstandardní podporu, ale zklameme vás.

Sony představilo novinky Xperia 1 III a Xperia 5 III

Jen jedna verze Androidu?

Nizozemská pobočka Sony byla dotázána webem DroidApp na informace uvedené u mobilu, kde je konstatováno, že Sony Xperia 1 III má garantované aktualizace po dobu dvou let. Ačkoliv byste očekávali, že tato informace jednoduše konstatuje, že mobil dostane Android 12 a Android 12, tak tiskové oddělení Sony v Nizozemsku konstatovalo něco jiného.

Dle vyjádření mobil dostane jednu aktualizaci systému a po dobu dvou let jsou zaručeny bezpečnostní záplaty. Navíc dodává, že bezpečnostní aktualizace mohou být dostupné i po této době, ale jen v nejnutnějších případech. Znamenalo by to tedy, že Android 13 se nikdy nepodívá na Sony Xperia 1 III. Zde prakticky bude muset nastoupit komunita se svou verzí Androidu.

V tuto chvíli ale nemůžeme vyloučit, že Sony změní názor a Sony Xperia 1 III se dočká třeba Androidu 13. Možná je firma jen opatrná na samotné sliby. Na druhou stranu postupuje proti trendu. Mnohé společnosti rozšiřují dobu podpory. Příkladem je Samsung, který už začíná v omezené míře nabízet podporu po dobu 5 let. Google pravděpodobně něco podobného také zavede.

Pro Sony není tato informace příliš pozitivní, jelikož může negativním způsobem ovlivnit případné zájemce o takto drahý smartphone.

