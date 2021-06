WhatsApp a podpora více zařízení se stane realitou [aktualizováno]

Zdroj: Dotekomanie.cz

Aktualizováno 3. 6.

Už jsme zde mělo mnoho informací o přípravách nových funkcí v rámci komunikační platformy WhatsApp. Dnes zde máme pozitivnější zprávu, jelikož Will Cathcart, CEO WhatsApp, potvrdil, že budeme moci co nevidět používat jeden účet na více smartphonech a tabletech.

Bude zde omezení na čtyři zařízení, ale to by mělo dostačovat většině uživatelů. Bude to znamenat, že se nemusíte vždy přihlašovat na novém zařízení a ztrácet účet na jiném zařízení. Stabilní verze aplikace si nějakou dobu počká, ale samotná beta dostane tuto funkcionalitu v horizontu jednoho nebo dvou měsíců.

Aktualizováno 9. 5.

Už nějakou dobu WhatsApp pracuje na funkci, která umožní používat službu na více zařízeních najednou. Nyní se ukazuje další náznak vývoje, který souvisí i s možností synchronizace mezi zařízeními. Služba bude samozřejmě udržovat historii chatů a také připnuté konverzace. Co se týče ale mazání, zde bude situace trochu jiná. Pokud smažete konkrétní chat nebo zprávu pro sebe, stane se tak jen na používaném zařízení, nikoliv na druhém připojeném. Abyste smazali jednu z těchto položek na všech propojených zařízeních, která budete vlastnit a používat, budete muset smazat zprávu nebo chat pro všechny v rámci konverzace. Pak dojde ke smazání všude, kde máte účet připojený a aktivní.

Aktualizováno 10. 8.

Již nějakou dobu se spekuluje, že by WhatsApp měl podporovat možnost používání jednoho účtu na vícero zařízeních. První větší náznaky se objevily již v březnu. Vývojáři nějak moc nepospíchají s novinkou, zřejmě nechtějí nic podcenit. Součástí používání totiž bude synchronizace historie. Vzhledem k šifrování se nejedná o zrovna nejbanálnější funkci. Web WABetaInfo nyní poukazuje, že se stále pracuje na nové funkcionalitě a uvádí, že bude možné používat WhatsApp aplikace až na čtyřech zařízení. Není ale jasné, kdy dojde k uvolnění. Stačí zmínit například tmavý režim, na kterém se pracovalo přes rok. Zde může být situace podobná.

Původní článek 31. 3.

WhatsApp připravuje samodestruktivní zprávy, ale tato funkce je dostupná jen v rámci uzavřeného beta testování. V dohledné době se můžeme dočkat novinky v podobě hesla por zálohy. Jednou z připravovaných funkcí je i možnost používání této komunikační aplikace na vícero zařízeních.

WhatsApp na mobilu i tabletu současně

Komunikační platforma nyní zavádí některé změny pro určité oblasti, aby došlo ke snížení zatížení sítě v době pandemie. Zatím se například Indie dotklo omezení posílání videí, kde je nově nastaven maximální limit na 15 sekund. Mezitím se ale chystá možnost používání WhatsApp na více zařízeních, což do jisté míry lze i nyní, ale značně omezeně.

Samozřejmě myslíme možnost využívání na mobilu a současně na počítači. Webová verze je dostupná již od roku 2015, ale zatím se jedná o jediné řešení, pokud chcete používat WhatsApp na více zařízeních. Web WABetaInfo avšak objevil náznaky, že brzy budeme moci používat WhatsApp na několika smartphonech nebo tabletech současně. Přechod tak nebude vyžadovat novou registraci.

V tuto chvíli není k dispozici podoba nastavení v aplikaci. Náznaky jsou právě v samotných informacích, které se vám objeví v aplikaci. Jakmile se přihlásíte na další zařízení, objeví se zpráva, že došlo ke změně bezpečnostních klíčů.

Bude tak jednodušší používat WhatsApp například na mobilu a tabletu současně. Případně můžete být přihlášeni na pracovním i soukromém mobilu současně. Bohužel není jasné, kdy se novinka dostane do stabilní verze. Může to trvat i delší dobu.

Zdroje: wabetainfo.com, xda-developers.com, theverge.com, androidpolice.com, neowin.net, wabetainfo.com



Domů » Články » WhatsApp a podpora více zařízení se stane realitou [aktualizováno]

reklama reklama