Konečná pro Galaxy S8, Galaxy S9 dostane aktualizace jednou za tři měsíce

V poslední době jde vidět, že se Samsung snaží aktualizovat co nejvíce svých zařízení na Android 11. Dokonce slíbil aktualizace po dobu čtyř let pro některé modely. I tak ale nelze udržovat každé zařízení donekonečna. Celý proces aktualizací totiž nezávisí jen na samotném Samsungu, do hry vstupují i další dodavatelé komponent. Nyni zde máme aktualizovaný přehled ohledně dostupnosti aktualizací.

Čtyři roky a dost

V únoru jsme vás informovali, že Samsung vyřadil několik modelů, které již nedostanou aktualizaci. V tomto případě jde o bezpečnostní aktualizace, v kterých je u některých modelů rychlejší než sám Google. Ze seznamu zmizel tablet Galaxy Tab S3, ale nejvíce zasáhne tato změna majitele smartphonů Galaxy S8 a Galaxy S8+.

Tyto top modely se tak dočkaly čtyř let aktualizací, což je na mobily s Androidem úctyhodné. To není ale jediná změna. Mobily Galaxy S9 a Galaxy S9+ (recenze) již nebudou dostávat aktualizace každý měsíc, dostupnost bude každé tři měsíce.

Do sekce sporadických aktualizací se dostaly nově mobily Galaxy A2 Core, Galaxy A10, Galaxy A20, Galaxy A30, Galaxy M10, Galaxy M20 a Galaxy M30. Také zde najdeme tablet Galaxy Tab A 10.1 (2019).

Jak již bylo řečeno, tento seznam zařízení se týká bezpečnostních aktualizací. Nijak nepostihuje běžnou aktualizaci na nejnovější Android. Abyste u některých mobilů nebo tabletů měli například Android 11 nebo následný Android 12, budete se muset podívat po komunitních verzích systému.

Měsíční aktualizace

Galaxy Fold, Galaxy Z Fold2, Galaxy Z Fold2 5G, Galaxy Z Flip, Galaxy Z Flip 5G

Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy S10e, Galaxy S10 5G, Galaxy S10 Lite

Galaxy S20, Galaxy S20 5G, Galaxy S20+, Galaxy S20+ 5G, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20 Ultra 5G, Galaxy S20 FE, Galaxy S20 FE 5G, Galaxy S21 5G, Galaxy S21+ 5G, Galaxy S21 Ultra 5G

Galaxy Note9, Galaxy Note10, Galaxy Note10 5G, Galaxy Note10+, Galaxy Note10+ 5G, Galaxy Note10 Lite, Galaxy Note20, Galaxy Note20 5G, Galaxy Note20 Ultra, Galaxy Note20 Ultra 5G

Galaxy A52, Galaxy A52 5G

Čtvrtletní aktualizace

Galaxy S8 Active

Galaxy S9, Galaxy S9+

Galaxy Note8

Galaxy A10e, Galaxy A10s, Galaxy A20e, Galaxy A20s, Galaxy A30s, Galaxy A40, Galaxy A50s, Galaxy A60, Galaxy A70, Galaxy A70s, Galaxy A80, Galaxy A90 5G

Galaxy A01, Galaxy A01 Core, Galaxy A11, Galaxy A21, Galaxy A21s, Galaxy A31, Galaxy A41, Galaxy A51, Galaxy A51 5G, Galaxy A71, Galaxy A71 5G

Galaxy A02, Galaxy A02s, Galaxy A12, Galaxy A32, Galaxy A32 5G, Galaxy A42 5G, Galaxy A72, Galaxy A82 5G

Galaxy M10s, Galaxy M30s, Galaxy M40

Galaxy M01, Galaxy M11, Galaxy M21, Galaxy M31, Galaxy M31s, Galaxy M51, Galaxy M12

Galaxy F62

Galaxy Tab A 8 (2019), Galaxy Tab A 8.4 (2020), Galaxy Tab A7, Galaxy Tab Active2, Galaxy Tab Active Pro, Galaxy Tab Active3

Galaxy Tab S6, Galaxy Tab S6 5G, Galaxy Tab S6 Lite, Galaxy Tab S7, Galaxy Tab S7+, Galaxy View2

W20 5G, W21 5G

Sporadické

Galaxy S8 Lite, Galaxy Note FE

Galaxy A6, Galaxy A6+, Galaxy A7 (2018), Galaxy A8+ (2018), Galaxy A8 Star, Galaxy A8s, Galaxy A9 (2018), Galaxy A2 Core, Galaxy A10, Galaxy A20, Galaxy A30

Galaxy J2 Core, Galaxy J3 (2017), Galaxy J3 Top, Galaxy J4, Galaxy J4+, Galaxy J4 Core, Galaxy J5 (2017), Galaxy J6, Galaxy J6+, Galaxy J7 (2017), Galaxy J7 Duo, Galaxy J7 Prime2, Galaxy J7 Top, Galaxy J7 Max, Galaxy J7 Neo, Galaxy J7+, Galaxy J8

Galaxy M10, Galaxy M20, Galaxy M30

Galaxy Tab A (2017), Galaxy Tab A 10.5 (2018), Galaxy Tab S4, Galaxy Tab E 8 Refresh, Galaxy Tab A 10.1 (2019), Galaxy Tab A s S Pen, Galaxy Tab S5e

