Sony představí nové Xperie již 14. dubna

Společnost Sony pokračuje ve své strategii v představování nových mobilů. Aktuální top model (recenze) dokázal, že zapojení divize Alpha dává smysl. Otázkou je, kolik změn se odehraje tentokrát a co nového nabídne nejvybavenější model. Zatím nebylo jasné, kdy se Sony pochlubí, ale dnes jsme se dočkali oznámení události.

Více megapixelů?

Sony zveřejnilo jen jeden obrázek bez jakékoliv upoutávky. Zatím tedy víme, že samotná událost se bude konat 14. dubna v 9:30 našeho času. Firma jen láká na nové Xperie, přičemž uvádí, že se bude jednat o nové modely. Není zde ani jeden náznak, co vlastně máme očekávat.

Za poslední dobu se spekulovalo například o návratu kompaktního mobilu se specifikacemi top modelu. Dále jsou zde náznaky, že bychom se mohli dočkat třetí generace Xperie 10, tentokrát s podporou sítí páté generace. Očekáváme ale příchod Xperie 1 III, respektive Xperie 1 Mark 3. V tuto chvíli máme k dispozici neoficiální rendery, které nenaznačují posun v designu.

Na druhou stranu se objevují spekulace kolem výbavy. Snapdragon 888 nikoho nepřekvapí, stejně jako 120Hz displej se 4K rozlišením. Měl by také podporovat 10bitovou barevnou hloubku. Měla by se objevit verze až s 16 GB operační paměti a 512GB úložištěm. Největší novinka bude asi na zadní straně, kde zatím Sony používalo 12MPx senzory. Tentokrát by se měl objevit nový 64MPx foťák, zřejmě bude nabízet i větší plochu pro lepší zachycení světla. Také by se měl objevit periskopický foťák, na kterém Sony pracovalo nějakou dobu a na vývoji měla spolupracovat divize Cyber-shot.

