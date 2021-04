GUG duben – Konferofest, DigiDay a Konference Ženy v byznysu

GUG.cz – jsme komunita lidí (dobrovolníků) se zájmem o nejnovější technologie. Jsme učitelé, podnikatelé, vývojáři, maminkatelky i obyčejně neobyčejní geekové :) Pořádáme setkávání, přednášky, workshopy a další akce s jediným cílem – vzdělávat Česko v technologiích. Tohle je náš newsletter o dění v komunitě a věcech, které nás baví.

Zavřeli nám školy, zavřeli nám okresy, ale komunitu nadšených učitelů zavřít nemůžou. Ta je nadčasová a funguje i online. Video z čtvrtého DIGI Day #Edu (poprvé se registrovalo přes 1000 z vás) je na našem YouTube. / LiveTalky jsou nově každý lichý čtvrtek. Pokud jste některý nestihli, podívejte se na záznam do archivu. / Štěpánka Baierlová (GEG) povídala v České televizi o skvělém projektu „Učíme online,“ který pomáhá učitelům s online výukou.

Konferofest – 1. dubna 2021

Přijďte do Jízdárny Pražského hradu a bude to jízda! V programu se můžete těšit na: přednášky z dev i byz prostředí na téma „s bitcoinem na Mars;“ hackathon bez tématu; závody čerstvě vylíhnutých; nerdský AZ kvíz o praktické ceny – klíčenky, toaletní papír, těstoviny. Bude i velmi kontaktní networking.

DigiDay #proneziskovky

Po prvním úspěšném vydání připravujeme další odpoledne zaměřené na služby Google pro neziskové organizace. Sejdeme se 20. dubna v 15:00. Další informace a registrace (již brzy) na webu.

Konference Ženy v byznysu

Čas nejde vydělat, ani vám ho nepůjčí v bance. Můžete prostě využít ten, který máte. Pro váš byznys, rodinu i odpočinek. Jak na to prakticky, se dozvíte na letošní konferenci naší spřátelené komunity Ženy v Byznysu. Do diářů si dejte 22. duben, zapojte se do soutěže o lístek zdarma a už teď se můžete se těšit na Simonu Kijonkovou (Packeta Group), Denisu Havrdovou (Papelote), Martinu Vítkovou (NWT a.s.) a další. Mrkněte na jejich web a zváni jsou i muži!

Tohle jsou 3 způsoby jak můžete i vy přispět k lepším Google Maps. / Baví vás nejenom GUG.cz, ale všechno kolem budování komunit a mluvíte anglicky? Přihlaste se k odběru tohoto newsleteru a každý týden dostanete výživnou dávku inspirace v podobě článků, podcastů a studií. / Letošní velké konference budou převážně online a pokud vás zajímá UX / UI, zde je přehled těch nejlepších z nich, které stojí za zvážení. / Podívejte se na 10 tipů, jak vylepšit práci vašeho týmu na dálku s využitím Google Workspace. / Pokud jste nestihli [PANDEMIC] Open Data Expo a zajímají vás úskalí a dopady (ne)sdílení dat z oblasti veřejného zdraví, zde je záznam z akce.



