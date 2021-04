Xiaomi vyrobilo bezdrátovou nabíječku AirPower, kterou Apple jen sliboval

Zdroj: Androidpolice.com

AirPower, to je nejen pro fanoušky Applu již cosi mýtického. Apple tuto technologii oznámil již před několika lety, dodnes jsme se však nedočkali skutečného produktu. Výrobu této nabíječky omezovala zejména fyzika a nemožnost vměstnat více cívek do malého prostoru a zároveň tím předejít nadměrnému zahřívání. Jak se ale zdá, Xiaomi se této myšlenky ujalo a přivedlo ji na svět v reálném produktu.

Xiaomi Wireless Charging Pad

Xiaomi na své konferenci kromě novinek Mi 11 Ultra, Mi 11 Pro a Mi 11 Lite představilo také spoustu příslušenství, včetně nové podložky s indukčními cívkami pro bezdrátové Qi nabíjení. Ta nese pojmenování Wireless Charging Pad a jedná se o standartní bezdrátovou nabíječku standartu Qi, jen o poněkud větších rozměrech a nabíjení i 3 zařízení najednou. Podložka v sobě ukrývá hned 19 nabíjecích cívek, které pokrývají téměř celou pokládací plochu, zařízení tak můžete položit kamkoliv po celé ploše.

Společnost uvádí, že nad vývojem této podložky strávili téměř dva roky, kvůli překonávání problémů spojenými s nadměrným zahříváním. Právě na tomto problému ztroskotal projekt AirPower od Applu. Xiaomi to však jistém ohledu mělo snazší, jelikož stačilo pokrýt pouze standart Qi, který podporuje většina dnešních zařízení. Apple Watch totiž nepodporují standart Qi, nýbrž vlastní standart, vytvoření nabíječky, která by podporovala více než jeden standart bezdrátového nabíjení by tak bylo mnohem složitější, než v případě Xiaomi. Výrobce také uvedlo, že maximální výstupní výkon na jedno zařízení bude až 20 W, při nabíjení 3 zařízení najednou tedy výkon bude dosahovat až na 60 W.

Velká nabíjecí podložka však není jediné příslušenství, co Xiaomi představilo. Společnost uvedla také 80 Qi nabíječku určenou pro jedno zařízení, které je určeno zejména pro nové Mi 11 Pro, které podporuje až 67W bezdrátové nabíjení. Xiaomi tak slibuje nabití tohoto smartphonu za pouhých 19 minut a je téměř stejně rychlé a efektivní jako drátové nabíjení. Touto novou nabíječkou tak Xiaomi překonalo nedávno představený OnePlus 9 Pro a jeho 50W bezdrátové nabíjení.

Co se týká dostupnosti, Xiaomi uvedlo pouze čínské ceny, globální prodej zmíněn bohužel nebyl. Cenovka Wireless Charging Pad začíná na 599 juanech, tedy asi 90 dolarů, 80W nabíječka pak bude dostupná za 499 juanů, tedy asi 76 dolarů, ta však budete navíc dodávána se 120W nabíjecím adaptérem do sítě.

