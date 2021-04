Zdroj: @onleaks

Motorola Denver má dostat Snapdragon 480 a stylus integrovaný do těla

Začátkem ledna Motorola na trh uvedla nástupce svého modelu Moto G Stylus, který ve svém těle ukrývá integrovaný stylus pro ovládání zařízení, Moto G Stylus 2021. Ve finále se však jednalo o zcela jiné zařízení, než se kterým se původně počítalo. I když pojmenování zařízení odpovídalo, vzhled smartphonu neodpovídal dříve uniknutým renderům, jak se ale nyní zdá, dané rendery získávaní nové pojmenování.

„Denver“ jako další model se stylusem

Podle webu TechnikNews má připravovaný smartphone s kódovým označením „Denver“ být novinka, o které se dříve spekulovalo, že ponese název Moto G Stylus 2021, to však bylo představeno s jinými specifikacemi a také jiným designem. Zatímco Moto G Stylus 2021 je blíže spíše například Moto G30 (recenze) či Moto G9 Plus, Denver jde spíše ve stopách nedávno představené Moto G100.

Po hardwarové stránce se má jednat o model zapadající do střední až nižší střední třídy. Jako procesor má sloužit Snapdargon 480 doplněný o 4GB operační paměť, pro ukládání dat by pak mělo sloužit 64, potažmo 128 GB, dle varianty. Do střední třídy zapadnou také použité fotoaparáty – 48MPx hlavní, 8MPx ultraširokoúhlý, 5MPx makro snímač a 2MPx senzor pro rozostření pozadí. Z přední strany pak máme očekávat 16MPx selfie kamerku.

Displej má dostat FullHD+ rozlišení, zda se bude jednat o LCD, nebo AMOLED panel, či dokonce s vyšší obnovovací frekvencí, zatím nevíme. Konektorovou výbavu zahrnuje 3,5mm jack pro sluchátka společně s USB-C a na závěr také slot pro stylus, který má být hlavní výhodou oproti konkurenci. Koncový název, cena či dostupnost zatím zveřejněny nebyly, zdroj pouze uvádí, že se můžeme těšit na šedou a poměrně netradiční červenou variantu.

Zdroj: gizmochina.com



