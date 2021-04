Instagram představuje Remix

Zdroj: Dotekomanie.cz

Co zavede jedna služba, brzy se objeví v druhé. I takto by se dalo popsat dění mezi současnými sociálními sítěmi, službami a aplikacemi. Samozřejmě jsou zde rozdíly, ale inspirace je jasná. Dnes zde máme novinku Remix u Instagramu, která připomíná jednu funkci z jiné sociální sítě.

Remix Reels

Uživatelé sítě TikTok mají možnost využívat funkci Duet, pomocí které lze nahrávat video v návaznosti na jiné již zveřejněné a v podstatě ho zremixovat do nového výtvoru. Právě tato funkce nově míří na Instagram, respektive do části Reels, kde uživatelé zpravidla zveřejňují hudební videa, ale nejen ty.

Nově zde budou moci uživatelé použít Reels jiného uživatele a doplnit ho o vlastní video. Pro výběr stačí kliknout na tři tečky a vybrat z nabídky Remix. Následně se otevře editační prostor, kde na levé straně je původní video, na pravé je prostor zobrazující, co se bude nahrávat. Pak stačí kliknout na natáčení a můžete svým talentem doplnit již existující. Výsledek se zveřejní jako nové video. Původní uživatel je následně informován v notifikacích.

Je zde jedna podmínka. Zremixovat lze jen nově nahraná videa. Chvíli tedy bude zmatek, co je nové a co nelze použít pro funkci Remix. Instagram nespecifikoval, kdy konkrétně novinka bude dostupná v aplikacích pro Android a iOS, ale zřejmě se dočkáme co nevidět.

Zdroj: techcrunch.com

reklama reklama