Motorola Moto G30 – maratonec v krásném kabátě [recenze]

Moto G30; Zdroj: Dotekománie

Motorola Moto G30. Podle číslovky 30 v samotném názvu se může zdát, že se jedná o nástupce, nebo dokonce vyšší model Motoroly Moto G9 Plus či Moto G9 Power, opak je ale pravdou. Motorola nově zavedla lehce rozdílné pojmenování svých smartphonů, vyšší číslovka tedy již neznamená novější či lepší model. Moto G30 zapadá do střední až nižší střední třídy a láká zejména na 90Hz IPS displej, 64MPx hlavní fotoaparát, nebo 5000mAh baterii. Jestli ale tyto trumfy budou stačit a jako celek Moto G30 obstojí ve tvrdé konkurenci, se vám pokusím nastínit v této recenzi.

Obsah balení

Moto G30 k vám dorazí v papírové, ale elegantní krabici, která již nastiňuje hlavní esa v rukávu, která telefon má. Po jejím otevření zde naleznete dobíjecí 20W adaptér, USB-A / USB-C kabel, silikonový obal, jehlu na šuplíček pro SIM a samozřejmě také samotný smartphone. Sluchátka zde tedy nečekejte, přiložené pouzdro ale naopak potěší.

Konstrukce a design

Ihned po vybalení telefonu z krabičky jsem si telefon po konstrukční stránce zamiloval. Jelikož ze zde bavíme o zařízení střední třídy, nemůžeme zde čekat sklo či kov, konstrukce je tedy výhradně plastová. I přesto se mi však strašně zalíbila záda, která jsou sice hladká a na první pohled fialová, pod různými úhly světla se však barvy mění od fialové, přes modrou a zelenou až po šedou. Právě ony barvy se mi zalíbily nejvíce. Na zádech je dále umístěna také kapacitní čtečka otisků prstů s logem Motoroly. Její rychlost je nejen na danou cenovku skvělá a během používání jsem neměl problém ani s její spolehlivostí. Záda dále okupuje modul fotoaparátu, který nad povrch vylézá, ale ne nijak moc, a designově velmi připomíná modul z Moto G9 Plus.

Celou konstrukci pak tvoří celistvá plastová vanička, která není nijak narušená a plynule navazuje na boky zařízení. Na horní straně si našel své místo 3,5mm, na spodní straně pak USB-C pro nabíjení a jediný hlasitý reproduktor, který je svou třídu zcela průměrný. Pro ovládání slouží čtveřice tlačítek na pravém boku – zapínací tlačítko, kolébka hlasitosti a dedikované tlačítko pro Google Asistenta. Jejich umístění je ideální, tak akorát na prst. Kvituju taky umístění tlačítka pro Asistenta, které je úplně nahoře. Nechtěné dotyky tak nehrozí, přeprogramovat jej ale bohužel nelze. Nakonec zde máme také hybridní šuplíček pro dvojici nanoSIM karet/nanoSIM + microSD kartu. I přes to, že šuplíček je olemován gumovým těsněním, se zvýšenou odolností nepočítejte.

Moto G30 také opravdu není žádný střízlík. Díky nadprůměrné baterii a 6,5 palců se tak váha vyšplhala na rovných 200 gramů a rozměry na 165,22 x 75,73 x 9,14 mm, na větší rozměry si však lze snadno zvyknout i s mou dětskou rukou.

90Hz IPS displej

Již na samotné krabici se výrobce u Moto G30 chlubí přítomností displeje s 90Hz obnovovací frekvencí. Těšil jsem se tedy na plynulý zážitek, jak už to tak ale u takto levných 90Hz bývá, naneštěstí se zde nevyhnete občasnému ghostingu. Upřímně, nevím, zda je vina na straně procesoru, nebo samotného displeje, ale plynulost jako u dražších modelů zde nečekejte. Rozdíl mezi 90 a 60 Hz ale jednoznačně poznáte.

Celkově však displej jako takový není nikterak špatný. Barvy jsou přirozené a můžete si je upravit dle sebe, můžete zvolit 90Hz, 60Hz, nebo adaptivní frekvenci displeje pomocí umělé inteligence, pozorovací úhly jsou slušné, ocenil bych pouze o něco vyšší jas. Nesmím také zapomenout na pouze HD+ rozlišení, které se zřejmě stalo obětí vyšší obnovovací frekvence. Při úhlopříčce 6,5 palců bych zde mnohem raději viděl spíše FullHD panel, bavíme se zde ale o zařízení okolo 5 tisíc, kde to zkrátka bez kompromisů nejde.

Hardware a výkon

Motorola u Moto G30 vsadila na čipset od Qualcommu, konkrétně Snapdragon 662. Tento procesor se sice již poněkud starší, pro běžné úkony však naprosto dostačuje a méně náročné hry si také zahrajete. Žádný extrémní výkon však nečekejte, Moto G30 exceluje v jiné disciplíně. Pokud si ale přece jen chcete zahrát například takové Call of Duty Mobile nebo Asphalt, což jsou graficky náročné hry, počítejte se značným kolísáním fps. 2D tituly však rozjedete bez jakýchkoliv problémů.

Díky takřka čistému Androidu je chod systému naprosto hladký, žádné záškuby animací jsem téměř nezaznamenal, pro běžné nenáročné používání je tedy Moto G30 ideální parťák. Rychlost spouštění aplikací taktéž odpovídá celkovému výkonu. Spuštěné aplikace jsou pak uloženy ve 4GB operační paměti, což se může zdát dnes již poměrně málo, jak jsem ale psal výše, Moto G30 není stroj určený pro hry a většině uživatelů tak budou i 4GB dostačovat.

I přes to že operační paměť má na dnešní poměry lehce podprůměrnou kapacitu, o úložném prostoru platí pravý opak. Již v základu totiž dostanete 128 GB úložného prostoru, což by mělo většině uživatelů dostačovat. Pokud je pro někoho ale i tato porce prostoru malá, kdykoliv si jej můžete rozšířit paměťovými kartami s kapacitou až 256 GB.

Specifikace Moto G30

displej: 6,5 palců, 1600 x 720 pixelů (HD+), IPS, 90 Hz

procesor: Snapdragon 662

RAM: 4/6 GB

úložiště: 128 GB + microSD

Dual SIM

Android 11

Foťáky: zadní – 64 MPx, f/1.7 8 MPx, f/2.2, 118° 2 MPx, f/2.2 makro 2 MPx, f/2.2, hloubka ostrosti přední – 13 MPx

IP52, 3.5mm jack, Google tlačítko

čtečka otisků prstů

LTE, Bluetooth 5.0, GPS, A-GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo, NFC, WiFi

rozměry: 165,22 x 75,73 x 9,14 mm, 200 gramů

baterie: 5000 mAh + 20W

Android pouze s lehkými úpravami a úžasnými Moto gesty

Nebudu lhát, operační systém, zejména pak známá Moto gesta, byl jeden z hlavních důvodů, proč jsem chtěl Moto G30 vyzkoušet. Gestům se ale budu věnovat za chvíli, nyní k operačnímu systému.

Motorola je známá tím, že již delší dobu do svých zařízení instaluje takřka čistý Android s minimem úprav, pouze s pokročilejšími možnostmi personalizace. Systém je tak opravdu svižný a nebrzdí jej ani slabší procesor a menší operační paměť. Navíc potěší přítomnost Androidu 11 ihned po vybalení z krabice a během testování jsem dokonce obdržel i jednu bezpečnostní záplatu. Velmi se mi líbily také rozsáhlé možnosti personalizace systému, od změny barvy, až po změny tvarů ikonek.

Moto gesta

Nyní se dostáváme k funkcím, které sice úplně tak nesouvisí se softwarem v tom pravém slova smyslu, jsou na něj ale napojeny. Tím jsou oblíbená „motorolí“ gesta. Nejoblíbenější je jistě zapnutí svítilny pomocí zatřesení telefonem nebo zapnutí fotoaparátu pomoci otočení telefonem dvakrát okolo své osy. Mezi další patří například stažení notifikační lišty pomocí čtečky otisků prstů či screenshot třemi prsty, ta jsou však již běžná i u ostatních výrobců.

Nesmím zapomenout také na funkci zvanou Náhled displeje, která se snaží nahradit always-on displej. A musím říct, že tento úkol zvládá na jedničku. Stačí tak dotknout displeje, nebo zařízení zvednout a rázem se vám zobrazí hromada informací od aktuálního času, přes stav baterie, až po veškeré notifikace.

64MPx fotoaparát v hlavní roli

Čím víc pruhů, tím víc Adidas. Tímto heslem se poslední dobou řídí většina výrobců, co se týká počtu fotoaparátů. Nejinak je tomu i Moto G30, na zádech tak najdeme hned čtveřici fotoaparátů. Hlavní slovo si bere 64Mpx fotoaparát, doplňuje jej 8Mpx ultraširokoúhlý snímač a nakonec zde nechybí ani kombo 2+2 MPx, tedy makro a bokeh. Zepředu je pak 13Mpx selfie kamerka.

Hlavní fotoaparát

Jako hlavní fotoaparát Motorola vsadila na 64MPx senzor se světelností f/1,7, ohniskem 26 mm a automatickým ostřením. Bohužel bez jakékoliv stabilizace. Defaultně Moto G30 pořizuje 16MPx fotografie, díky skládání 4 pixelů do jednoho a výsledné fotografie mě na danou cenovku poměrně dost mile překvapily. Barvy jsou hezky přirozené, dynamický rozsah je překvapivě slušný a ostrost je také obstojná. Nechybí zde ani možnost pořizovat fotografie v plném 64MPx rozlišení, fotky však zabírají mnohem více místa a i přes to, že ostrost množství detailů je na vyšší úrovni, barvy a dynamický rozsah se zhoršují.

Hlavní fotoaparát je pak jediný se všech senzorů, který podporuje noční režim. Pokud tedy fotíte za zhoršených světelných podmínek, doporučuji fotit zásadně s nočním režimem. Ne, že by díky němu snímky vypadaly úchvatně, razantně ale fotky pozvedne. Na danou třídu jsou tedy noční fotografie obstojné.

Ultraširokoúhlý fotoaparát

Pro pořizování širších snímků zde slouží 8MPx senzor s úhlem záběru 118˚ a clonou f/2,2. Při prohlížení pořízených fotek jsem ale narazil na jednu zajímavost, a tím je výsledné rozlišení fotografií. To dosahuje na 16 MPx, Moto G30 tedy z 8 MPx používá upscale na 16 MPx. Co se týká kvality pořízených fotografií, fotky disponují hezky přirozenými barvami, dynamický rozsah je slušný, ostrost by ale mohla být lepší.

2 dny na jedno nabití téměř jistotou

Pořád se ptáte, ve které disciplíně Moto G30 schovává eso v rukávu? Podle mě je to jednoznačně výdrž na jedno nabití. Osobně se považuji za poměrně náročného uživatele a u některé telefony občas dokážu vybít i během jednoho dne. S klidem tedy můžu říct, že Moto G30 s vámi přežije i ten nejnáročnější den, dva dny častějšího používání, nebo pokud nejste příliš nároční uživatelé, tak zvládnete i 3 dny. Baterie s kapacitou 5000 mAh tedy plní svou úlohu na jedničku a po stránce výdrže je na Moto G30 spoleh na 110 %.

Baterii pak můžete dobíjet drátově výkonem až 20 wattů. Potěší, že potřebný adaptér je již v balení, odpadá tedy další investice. Přibaleným 20W adaptérem tak telefon dobijete za zhruba 2 hodinky, díky skvělé výdrži ale nabíječku zas tak často potřebovat nebudete.

Verdikt Moto G30

Jako pár slov závěrem musím říct, že Motorola Moto G30 je jako celek velice slušný telefon, který za svou cenu nabízí dobře vyvážený koktejl specifikací. Jako největší slabinu však vidím displej, což je paradox, jelikož právě tím se výrobce chlubí nejvíc. V této cenovce samozřejmě AMOLED panel neočekávám, namísto občas problematických 90 Hz bych zde však raději viděl 60Hz panel s vyšším jasem a lehce živějšími barvami.

Naopak po stránce výdrže Moto G30 exceluje, pokud tedy nepotřebujete vyloženě krásný displej, ale používáte telefon spíše jako běžný uživatel, který preferuje skvělou výdrž, Moto G30 byste určitě měli zařadit do svého hledáčku. Jako milovník čistého Androidu se mi také velice zamlouvá použitý software, který je navíc doplněn o rozsáhlé možnosti personalizace a hlavně ona Moto vylepšení.

Komu bych tedy koupi Moto G30 doporučil? Zejména těm uživatelům, kteří se na svůj telefon potřebují spolehnout po stránce výdrže. Do konkurence bych pak zařadil novinku na českém trhu vivo Y70, který Moto G30 poráží hezčím displejem, ve výdrži však zaostává. Ve prospěch Moto G30 hraje také cena. O 500 Kč levněji však můžete zakoupit například také Poco M3 či realme 7, oba modely však mají menší úložiště. Na trh také přišla novinka Xiaomi Redmi Note 10 se stejně velkou baterií, ale výkonnějším procesorem. Konečný výběr je na každém uživateli a jeho preferencích, Moto G30 ale patří mezi špičku, co se týká výdrže baterie.

Klady

úžasná výdrž

90Hz displej

kvalitní, pěkné zpracování

slušné fotoaparáty

skvělý systém + moto gesta

Zápory

občasný ghosting displeje

jas by mohl být vyšší



Domů » Recenze » Motorola Moto G30 – maratonec v krásném kabátě [recenze]

reklama reklama