Google má novou aplikaci Stack, zatím jako experiment

Google se snaží vylepšovat a doplňovat funkce do svých služeb a aplikací. Svým vývojem si prošla služba Google Drive, respektive Google Disk. Například umí „skenovat“ dokumenty a ukládat je do cloudu. Zde Google například využívá pokročilé algoritmy, díky kterým lze z fotky udělat poměrně jednoduše upravený PDF dokument. Nyní zde ale máme novinku Stack, která dělá v podstatě to samé, ale trochu jinak.

Stack

V první řadě je nutné říci, že aplikace Stack spadá pod divizi Area 120, což je inkubátor nejrůznějších aplikací a služeb. Dá se říci, že zde jde hlavně o testování a zkoušení. Pokud aplikace uspěje, dostane se přímo pod křídla Googlu, případně se její funkce dostanou do existující služby.

Stack slouží pro skenování dokumentů prostřednictvím foťáku, případně jde importovat fotografie. Výsledek uloží do PDF. Zatím by se jednalo o kopii funkcionality z Google Disku, ale umí navíc třídit naskenované dokumenty. Díky technologii rozpoznávání textu se snaží řadit vše do jednotlivých kategorií. Navíc funguje i vyhledávání v těchto dokumentech. Bonusem je zálohování do Google Disku.

Stack je pokročilejší skener dokumentů s automatizovanějšími funkcemi. Jde o poměrně zajímavý nápad a dá se odhadovat, že se nakonec začlení do aplikace Google Disk. Bohužel je aplikace Stack zatím omezena jen na vybrané země, ale je zdarma a nevyžaduje speciální přístup. Lze ji najít například na APK Mirror, pokud si ji chcete vyzkoušet.

