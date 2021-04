Zdroj: Mobvoi

Mobvoi uvolní hodinky TicWatch GTH do celosvětového prodeje

Pouhé 3 měsíce od uvedení v Čině zamíří chytré hodinky TicWatch GTH od čínské společnosti Mobvoi na celosvětový trh. Podle zpráv z oficiálního Twitter účtu by k tomu mohlo dojít v nejbližších dnech. Přestože zařízení nepatří mezi ty nejlépe vybavené, tak vše je opodstatněno velmi přijatelnou cenovkou, která u většiny zájemců bude hrát hlavní roli při rozhodování.

Zdraví hraje prim

Čtvercové pouzdro vyrobené z neznámé slitiny kovu vyplňuje 1,55palcový displej s rozlišením 360 x 320 pixelů a 2.5D zakřivené sklíčko, jehož speciální povlak zajišťuje zvýšenou odolnost proti poškození a ulpívání otisků prstů. Baterie o velikosti 260 mAh vydrží v provozu 7 až 10 dní. Každopádně samotné dobití trvá pouhé 2 hodiny. Uživatele jistě v základu potěší alespoň 14 sportovních režimů.

Velkým lákadlem budou funkce, jako je sledování tělesné teploty, saturace kyslíku v krvi, tepové frekvence, rychlosti dýchání, a to vše v nepřetržitém režimu 24 hodin. Komunikaci zaštiťuje funkce Bluetooth 5.0. Mezi ostatní prvky výbavy ještě patří odolnost vůči vodě do hloubky 50 metrů, sledování spánkové aktivity nebo pár ciferníků včetně možnosti vytvoření vlastního z fotografie. Prodejci mají prodávat pouze jednu černou variantu za cenu do 60 dolarů (tj. cca 1 300 Kč).

