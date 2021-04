Mobily Nokia možná přijdou o čistou podobu systému

Zdroj: HMD Global

Současné mobily Nokia spadají pod společnost HMD Global a jsou vydávány v rámci programu Android One, který Google vytvořil pro lepší distribuci aktualizací a čistou podobu systému. Výrobci mají zakázáno ho nějak těžce modifikovat. HMD Global ale nyní hledá UX/UI designéra.

Nokia UI?

Samotná nabídka pozice UX/UI designéra je poněkud fádní a není zde konkrétně psáno, že by hlavní náplní mělo být vytvoření vlastního prostředí pro Android. Na druhou stranu tomu více méně odpovídá popis a fakt, že Android One mají vlastní aplikace od Googlu.

Je možné, že společnost jen hledá designéra pro vlastní aplikace, ale v samotném inzerátu se píše, že bude navrhovat také widgety, menu, taby a další prvky. Součástí bude také případná identifikace komplikací s dotykovým ovládáním.

Je tedy možné, že Nokia mobily v budoucnu nabídnou vlastní prostředí, jako to dělají ostatní výrobci. Ještě to nutně nemusí znamenat, že by se HMD Global vydalo vlastní cestou. Případné prostředí pro mobily by mohlo být určeno například jen pro asijský trh, přičemž na globální scénu půjdou mobily s čistým Androidem.

Konec Androidu One?

Nemůžeme si odpustit i možnost, že by se program Android One chýlil ke konci. Dříve byly dostupné mobily s Android One od mnoha výrobců, ale například takové Xiaomi opustilo program. LG, jakožto další společnost dodávající mobily s čistým Androidem, oficiálně opustila segment smartphonů. HMD Global je tak poslední společností, která ještě produkuje mobily s Android One.

Je zde také možnost, že nic z toho se nakonec nepotvrdí a HMD Global jen připravuje nový produkt, pro který je potřeba navrhnout prostředí a ovládání. Možná se jedná o hodinky, ale vzhledem k tomu, že se neobjevila taková spekulace, jde pravděpodobně o prostředí pro Android.

