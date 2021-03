Realme X9 Pro se ukazuje na renderech

Zdroj: @onleaks

V dohledné době se dočkáme novinky Realme GT 5G, což potvrdila sama společnost, ale nyní se objevují informace a také rendery dalšího chystaného modelu Realme X9 Pro. Smartphone bude spíše zapadat do vyšší střední třídy, aspoň soudě dle spekulovaných specifikací. Odpovídají tomu i rendery.

Realme X9 Pro

Smartphone by měl dle spekulací dorazit s nejnovějším a nejvýkonnějším aktuálním procesorem od společnosti Mediatek. Mělo by se jednat o Dimensity 1200 s integrovaným modemem s podporou sítí páté generace. O energii se má starat baterie s kapacitou 4500 mAh, přičemž by měl mobil podporovat i 65W nabíjení. Displej by měl nabídnout Full HD+ rozlišení a úhlopříčku 6,4 palců s výřezem pro přední kameru. Také by měl mít 90Hz obnovovací frekvenci.

Na zadní straně bude dominovat 108MPx senzor společně s dvěma 13MPx senzory. Jeden nabídne ultra širokoúhlé snímání a druhý bude pro zoom. Operační paměť by měla mít velikost až 12 GB a pro data poslouží až 256 GB. Zřejmě zde bude také možnost rozšíření úložiště o microSD kartu a v rámci konektorů se kromě USB C nabídne i konektor pro sluchátka.

Neoficiální rendery založené na uniklých CAD schématech naznačují, že čtečka otisků prstů bude na zadní straně. Přední pak bude lákat na tenké rámečky kolem displeje, jen ten spodní bude o něco silnější. Zatím ale není jasné, kdy bude Realme X9 Pro představen. Můžeme se novinky dočkat ještě tento týden, ale zatím tomu nenasvědčují spekulace.

Zdroje: gizmochina.com, voice.com



