Instagram bude mít verzi pro děti

Svět aplikací prochází každou chvíli nějakou změnou. Například vznikaly lite verze, což byly upravené aplikace, aby zabíraly co nejméně místa, fungovaly s pomalejším a nestabilním připojením k internetu a stále nabízely dostatek funkcí. Kromě toho zde máme i verze pro děti, kde najdeme například Youtube Kids nebo Messenger for Kids. Facebook nyní začíná pracovat na dětské verzi Instagramu.

Po 13 let

Služba Instagram má stejně jako jiné služby nastavenou minimální věkovou hranici. Ta je stanovena na 13 let. Z pohledu podmínek by tak na této síti měli být všichni uživatelé starší 13 let, ale realita je samozřejmě jiná. Není problém pro kohokoliv uvést jiné datum narození nebo jen odkliknout, že je uživatel starší.

Instagram oficiálně oznámil, že se začalo pracovat na verzi pro děti, přičemž se v tuto chvíli jedná o prioritu číslo jedna. Z vyjádření zástupců společnosti vyplývá, že tato verze bude mít omezený obsah, pravděpodobně bude bez reklam a bude podléhat velké kontrole obsahu.

Dalo by se očekávat, že zřízení účtu pro děti bude v rukách rodičů s běžnými účty. Možná se objeví i nějaké rodičovské kontroly. Dokážeme si představit, že by rodič mohl mít nějaký vliv na obsah, který se zobrazuje potomkovi, ale zatím je to jen náš odhad.

Experti ale upozorňují, že existence Instagramu pro uživatele mladších 13 let automaticky neznamená, že ho budou využívat. Samozřejmě někteří v tom mohou vidět snahu služby o nalákání uživatelů ještě v nízkém věku, aby následně používali normální verzi.

Zatím si tedy musíme počkat, kdy bude k dispozici první verzi. Dá se předpokládat, že bude v počátku omezená jen na trh v USA.

