Twitter testuje sdílení do Stories na Instagramu

Twitter se přidal k ostatním sociálním sítím a zavedl poměrně nedávno svou verzi dočasných příbehů nazvaných Fleet. Zatím nenabízí takové možnosti jako například Instagram a zatím není jasné, kdy se dočkáme rozšíření. Mezi ty přední funkce samozřejmě patří možnost sdílení tweetu do Fleet, ale nyní se nabídne nová možnost sdílení na jinou sociální síť.

Sdílet, či nesdílet

Dle oficiálního účtu podpory sociální sítě Twitter se aktuálně začíná testovat možnost sdílení tweetu přímo do příběhu na sociální sítí Instagram. Příspěvek jako takový nebude ve formě snímku obrazovky nebo jen obyčejného textu. Nabídne se rovnou speciální „nálepka“, která bude fungovat jako odkaz na samotný tweet na Twitteru. Novinka bude dostupná ve fázi testování prvně pro majitele iOS verze Twitteru. Zatím není jasné, kdy se dočkají uživatelé Android verze.

Na druhou stranu si pohrává se změnami samotný Instagram, který se rozhodl jít opačnou cestou. Některým uživatelům se v iOS verzi objevuje informace, že došlo k pozastavení možnosti přesdílení příspěvku na Instagramu do samotných příběhů (Stories). Služba tak reaguje na zpětnou vazbu od uživatelů, kteří si postěžovali, že se až moc objevuje tento způsob upozornění na nové příspěvky.

Omezení sdílení do příběhů je ve fázi testování a není jasné, jestli a kdy se dostane do stabilní verze aplikace, respektive mezi všechny uživatele. Bude poněkud zvláštní, když bude možné sdílet tweet do příběhů na Instagramu a zároveň nebudete mít tuto možnost ze samotné sítě Instagram. Musíme si počkat na výsledky testování u obou služeb, jestli dojde k zavedení.

