Huawei letos asi sníží produkci o 60 %

Huawei stále čelí sankcím ze strany USA, což se projevuje na množství nových mobilů i samotných prodejů. Sice nedávno byl představen smartphone Mate X2 s ohebným displejem, tak neočekáváme, že by se novinka jen tak začala prodávat na globálním trhu vzhledem k omezeným kapacitám. Huawei raději prodal svou subznačku Honor, aby nemusely sankce dopadnout i na tyto mobily. Letošní rok bude ale čínského giganta velmi trpký, aspoň podle posledních zpráv.

Snížení produkce o více než polovinu

Zatím jen můžeme odhadovat, jak dopadne tento rok pro Huawei, ale pokud budou všechny sankce zachovány, asi to nebude slavné. Dle některých zdrojů si společnost u svých dodavatelů objednala podstatně méně součástek pro výrobu smartphonů, přičemž existující se více méně omezují jen na 4G technologii. To by znamenalo, že by Huawei mohl dodat méně 5G smartphonů.

Dle zprávy Nikkie Asia mělo dojít k oříznutí objednávek součástek o 60 %. Minulý rok se podařilo Huawei dodat na trh 189 milionů smartphonů, a pokud se omezení dodávek potvrdí, mohlo by to znamenat, že tento rok se trhy dostane 70 až 80 milionů mobilů. Dokonce se objevují náznaky, že by číslo mohlo klesnout až k 50 milionům mobilů.

Samozřejmě se může spousta věcí změnit, zejména když zástupci Huawei chtějí jednat přímo s novou administrativou USA. Zatím to ale vypadá, že je výrobce na cestě k opuštění globálního trhu, nebo minimálně k zredukování svého působení. Pokud by byla situace neudržitelná, může se stát, že v příštím roce se z Huawei stane jen výrobce pro vybrané země v Asii.

