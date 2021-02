Huawei Mate X2 představen – jiná konstrukce, vysoká cena

Huawei Mate X2, Zdroj: Huawei

Dlouho se spekulovalo o příchodu dalšího smartphonu s ohebným displejem od společnosti Huawei a dnes jsme se dočkali modelu Huawei Mate X2. Jak se předpokládalo, novinka nabízí jinou konstrukci, kde je ohebný displej na vnitřní straně mobilu. Díky tomu nebude muset odolávat vnějším vlivům.

Huawei Mate X2

Pro Huawei je model Mate X2 nastartováním nového přístupu k ohebným smartphonů, ale Samsung v této oblasti má již větší zkušenosti. Jak si lze všimnout, novinka nabízí velký vnější displej, který používá OLED technologii s 90Hz frekvencí. V oválném otvoru se nachází jen jeden foťák s 16 MPx.

Vnitřní strana nabízí 8palcový displej také s 90Hz obnovovací frekvencí. Díky absenci foťáku je k dispozici nenarušený panel. Huawei vychvaluje samotný mechanismus ohybu, tedy kloubu, ale je nutné počkat na reálné používání.

Sice se spekulovalo, že bychom se mohli dočkat bezdrátového nabíjení, ale nakonec mobil nabízí pouze 55W drátové nabíjení. Na zadní straně se nachází čtveřice foťáků, kde hlavní má 50MPx snímač a pak se zde nabízí dva se zoomem. Periskopický modul má 10násobné optické přiblížení. Huawei Mate X2 je vybaven čtečkou otisků prstů na straně a také zde najdeme stero reproduktory.

Specifikace

displej: primární – 6,45 palců, 90 Hz, 2480 x 2200 pixelů, OLED vnitřní – 8 palců, 90 Hz, 2700 x 1160 pixelů, OLED

procesor: Kirin 9000

RAM: 8 GB

úložiště: 256/512 GB

Android 10 + EMUI 11.0

Foťáky: zadní – 50 MPx, f/1.9, OIS 16 MPx, ultra širokoúhlý, f/2.2 12 MPx, 3x zoom optický, f/2.4, OIS 8 MPx, 10x zoom optický, f/4.4, OIS přední – 16 MPx, f/2.2

5G, LTE, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, NFC, GPS (L1 + L5 Dual band) / AGPS / GLONASS/ BeiDou (B1I + B1C + B2a + B2b Quad-band) / GALILEO (E1 + E5a + E5b Tri-band) / QZSS (L1 + L5 Dual band) / NavIC

infra, čtečka otisků prstů

stereo zvuk

rozměry: složený: 161,8 x 74,6 x 13,6 mm ~ 14,7 mm rozložený: 161,8 x 145,8 x 4,4 mm ~ 8,2 mm 295 gramů

baterie: 4500 mAh + 55W přes USB C

Huawei Mate X2 přijde v přepočtu v Číně přibližně na 59 500 Kč. Pokud by se novinka dostala do Česka, cena by se mohla pohybovat kolem 75 000 Kč, což je skutečně až moc vysoká suma za mobil bez Google služeb a aplikací.

Zdroj: pocketnow.com



