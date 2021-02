Zdroj: Gizchina.it

Oppo vysílá Reno5 F a Reno5 K do světa

Společnost Oppo v horizontu jednoho měsíce zařadí minimálně dvě mobilní novinky do produktové řady Reno5. Zatímco první model s názvem Reno5 F oficiálně poznáme až 22. března, tak druhý přírůstek v podobě Reno5 K je již hotovou záležitostí. Čínský výrobce bude oba telefony zařazovat do segmentu střední třídy, takže by nemusel ani přepálit konečnou prodejní cenu.

Každý si přijde na své

Oppo Reno5 K (PEGM10) nabídne 6,43palcový OLED s FullHD+ rozlišením, 90Hz obnovovací frekvencí a čtečkou otisků prstů pod ním. Proděravěný otvor vlevo nahoře zabere 32MPx selfie kamerka. Výkonnostní stránku zastoupí 5G procesor Snapdragon 750G od Qualcommu napojený k dvěma konfiguracím – 8GB RAM + 128GB úložiště nebo 12GB RAM + 256GB uložiště.

Zadní část bude vystihovat čtveřice fotoaparátů (64 + 8 + 2 + 2 MPx) či 4 300mAh článek baterie doplněný o technologii rychlého 65W nabíjení. Mezi ostatní prvky výbavy patří 3,5mm sluchátkový jack, USB-C port a operační systém Android 11 překrytý vlastním řešením ColorOS. Zájemci mohou vybírat ze tří barev (Moonlight Black, Starry Dream, Aurora Blue) a základní konfiguraci pořídí za cenu v přepočtu okolo 9 500 Kč.

Model Reno5 F má také vynikat OLED displejem s ukrytým skenerem otisků prstů. Následuje 4 310mAh baterie po boku rychlého 30W nabíjení (VOOC 4.0). Vzadu ze čtyř objektivů dostane prostor hlavně 48MPx snímač. I přes slibované ultratenké tělo se ukáže 3,5mm jack pro sluchátka. Zařízení oznámí 22. března s tím, že prodej odstartuje 26. března za zatím neupřesněnou cenovku.

