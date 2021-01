WhatsApp pracuje na možnosti používání více zařízení s jedním účtem

Zdroj: Dotekomanie.cz

Před koncem roku se objevily informace o chystaných novinkách pro komunikační platformu WhatsApp. Vyšla nová beta verze pro Android, která ukrývá další náznaky k chystané funkci, jež je očekávána již několik let.

Jeden účet, více zařízení

Už v roce 2019 se objevily náznaky, že konečně budeme moci používat svůj účet na více zařízeních. To je do jisté míry možné už nyní, ale jen tehdy, když se přihlásíte k webové verzi. Navíc zde musíte mít původní zařízení neustále připojené k internetu. Jakmile je spojení nedostupné nebo nestabilní, webová verze nefunguje, případně jen chvílemi.

V minulém roce se objevily další náznaky, ale zatím to nevypadá, že by byla funkce dostupná v dohledné době. Naštěstí nová beta verze Android aplikace skrývá funkci pro testování. Konkrétně jde o možnost zapojit se do beta programu webové verze, kde navíc nebude nutné, abyste byli neustále připojeni běžným zařízením k internetu. Webová varianta by vám měla stále fungovat.

Bohužel možnost testování ještě není k dispozici a je více méně jasné, že se jedná o další krok k tomu, abychom mohli WhatsApp používat na několika zařízeních najednou. Je evidentní, že WhatsApp s touto novinkou nějak nespěchá. Zřejmě chce mít vše hotové a funkcí v momentu, kdy bude funkce zveřejněna pro všechny.

