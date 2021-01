Pozor na falešnou mobilní hru Cyberpunk 2077

Jakmile se objeví nějaký hit, třeba v herní podobě, ihned se objeví falešný software, který se snaží nalákat uživatele. Cílem je mnohdy infikace co největšího počtu zařízení, někdy za cílem získání informací. Tentokrát se objevuje Cyberpunk 2077 pro Android, ale jde o podvod.

Tentokrát se hackeři snažili trochu více, byť udělali chybu. Pro nalákání uživatelů vytvořili i stránky, které vypadají jako Obchod Play. Z nich má následně stáhnout hru do zařízení, odsouhlasit všechna oprávnění a jakože hrát. Bohužel se jedná o skrytý ransomware, tedy vyděračský software, který zašifruje data v zařízení a pak vymáhá finance za dešifrování.

Tato falešná verze hry Cyberpunk 2077 pro mobily ale obsahuje klíč k dešifrování přímo, takže je možné vrátit zařízení bez většího zásahu nebo zaplacení.

„Zvýšený zájem kyberzločinců o Cyberpunk 2077 je pochopitelný. Herní komunita na tuto hru čekala osm let, takže už před jejím oficiálním vydáním byli uživatelé ochotni stahovat vše, co se této hře podobalo,“ říká Michal Lukáš, Head of Presales ve společnosti Kaspersky pro region střední a východní Evropy. „Dobrou zprávou je, že u falešné mobilní verze zločinci ponechali dešifrovací klíč jako součást trojanu, kterým se šíří. To znamená, že je možné napadené soubory dešifrovat, aniž by bylo nutné zaplatit výkupné. Do budoucna je ale důležité, aby všichni hráči velmi bedlivě sledovali, odkud si stahují hry – zejména pokud je jim nabízena „beta“ verze na nějaké nové platformě. Hry budou vždy oblíbeným cílem kyberzločinců,“ dodal Lukáš.