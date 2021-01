Výběr TOP kompaktních PC nyní v akci na GeekBuying.com [sponzorovaný článek]

Žijeme v době koronavirové a tzv. home office je více a více v kurzu. Ne každý však má ve své domácnosti příliš místa na PC plnohodnotné velikosti. Toho si je vědom internetový obchod GeekBuying.com a přichystal slevové akce na kompaktní PC s výkonem mnohem dražších notebooků. Díky své malé velikosti tak zaberou opravdu minimum místa a pokud budete chtít, pomocí speciálního uchycení je můžete připevnit třeba i na váš monitor.

Minisforum DMAF5

Minisforum DMAF5 je kompaktní počítač, který toho v sobě ukrývá více, než se na první pohled může zdát. Srdcem samotného počítače je procesor AMD Ryzen5 3550H, kterému sekunduje 16 GB operační paměti. Pro ukládání dat je pak k dispozici rychlý SSD disk o velikosti 512 GB a grafický výkon má na starosti grafická karta Radeon Vega 5.

Nemusíte se bát, jelikož nebude ochuzeni ani v oblasti, co se týče konektorové výbavy. K dispozici máte hned 4x USB A, 1x USB C, kombinovaný 3,5mm audio jack, DisplayPort či HDMI a hned dvojici portů RJ-45 pro zapojení do sítě. Důkaz toho, že se jedná o plnohodnotný stolní počítač je také již předinstalovaný Windows 10 Pro. Celkové rozměry jsou pak 12,8 x 12,7 x 4,6 cm.

Pokud vás tato nabídka zaujala, miniPC Minisforum DMAF5 může být váš již za 14 254 Kč. Můžete však využít náš slevový kód AMDRYZEN, docílíte tak jedinečné ceny 9 234 a to už opravdu stojí za zvážení. Nemusíte se bát cla ani dodatečného DPH, jelikož Minisforum DMAF5 můžete objednat z českého skladu s doručením do dvou pracovních dnů. Kupujte ZDE.

Beelink GT-R Barebone

Beelink GT-R Barebone je kompaktní počítač, který toho v sobě ukrývá více, než se na první pohled může zdát. Srdcem samotného počítače je procesor AMD Ryzen5 3550H, kterému sekunduje až 32 GB operační paměti. Pro ukládání dat je pak k dispozici rychlý SSD disk o velikosti až 512 GB a grafický výkon má na starosti grafická karta Radeon Vega 8. Velkou výhodou oproti konkurenci je také čtečka otisků prstů integrovaná přímo na tělo PC.

Nemusíte se bát, jelikož nebude ochuzeni ani v oblasti, co se týče konektorové výbavy. K dispozici máte hned 4x USB A, 1x USB C, kombinovaný 3,5mm audio jack, DisplayPort či dvojici HDMI a hned dvojici portů RJ-45 pro zapojení do sítě. Důkaz toho, že se jedná o plnohodnotný stolní počítač je také již předinstalovaný Windows 10 Pro. Celkové rozměry jsou pak 12 x 16,8 x 3,9 cm.

Pokud vás tato nabídka zaujala, miniPC Beelink GT-R Barebone může být váš již za 10 388 Kč. Můžete však využít náš slevový kód 5CDBKIDX , docílíte tak jedinečné ceny 8 977 Kč a to už opravdu stojí za zvážení. Nemusíte se bát cla ani dodatečného DPH, jelikož Beelink GT-R Barebone můžete objednat z českého skladu s doručením do dvou pracovních dnů. Kupujte ZDE.

TOP výběr PC s AMD Ryzen

Pro ulehčení výběru udělal GeekBuying seznam TOP nejprodávanějších produktů, které najdete přehledně na jedné stránce. Výběr tedy nebyl nikdy jednodušší. Celý seznam najdete ZDE.



