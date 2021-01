Malý zájem o Xiaomi Mi 11 bez nabíječky

Zdroj: xda-developers.com

Apple jako první se pustil do odvážného kroku v podobě prodeje smartphonu bez nabíječky, vše ve jménu ekologie a snížení elektroodpadu. Jeho krok je tak trochu kontroverzní, jelikož majitelé starších iPhonů stejně budou muset učinit nákup kabelu (od 590 Kč) nebo nové nabíječky (od 590 Kč). Xiaomi je druhým výrobcem, který sleduje tento trend, ale pojal celou situaci tak trochu jinak.

Jen 6 %

Xiaomi při představení nového top modelu Xiaomi Mi 11 uvedlo, že mobil nebude mít nabíječku v balení. Aby se nejednalo o tak dramatický skok pro zájemce o tento model, tak došlo na uvedení dvou verzí. Nabízí se Xiaomi Mi 11 a Xiaomi Mi 11 Special Set Edition, kde u druhé zmíněné verze dává společnost zdarma 55W GaN nabíječku v hodnotě 99 juanů zdarma (v přepočtu cca 325 Kč).

Xiaomi uvedlo, že prodalo v rámci zahájení prodeje v Číně celkem 350 000 kusů, přičemž jen 20 000 z nich bylo právě v edici Special Set, které se neoficiálně říká Green Edition. Jen tedy 5,71 % kupujících nechtělo nabíječku v balení a spokojí se s tou, kterou již mají doma. Vzhledem k tomu, že USB C je poměrně rozšířené, tak by to neměl být takový problém.

Výrobce nabízí tuto akci jen po omezenou dobu, i tak si následně budou moci zájemci vybrat mezi těmito edicemi smartphonů. Základní přijde na 3999 juanů (cca 13 142 Kč), s nabíječkou pak na 4099 juanů (cca 13 471 Kč). Samozřejmě české ceny budou vyšší a je otázkou, jestli i u nás nastaví tento trend, případně podobnou akci jako v Číně.

Jde tedy vidět, že „ekologické“ smýšlení nepřevážilo možnost získat něco zdarma. Snad se Xiaomi pochlubí po nějaké době statistikou, kolik uživatelů následně zvolí jen mobil bez nabíječky, a kolik si jich koupí kompletní balení.

