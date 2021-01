Apple Watch možná identifikují uživatele po nasazení na zápěstí

Zdroj: Dotekomanie.cz

V posledních letech se úroveň zabezpečení smartphonů rozšířila o nejrůznější biometrické technologie. Základem je samozřejmě otisk prstu, kde došlo k pokroku, že tato technologie může být kombinovaná s displejem. Dále se nabízí identifikace pomocí duhovky nebo pokročilého snímání obličeje. Apple zřejmě chystá další metodu, která bude určena pro chytré hodinky.

Wrist ID?

S chytrými hodinkami se dá dnes i platit, bohužel chybí pokročilé zabezpečení. Výrobci proto zvolili možnost zadání gesta nebo pinu. Očekávali jsme, že se pokusí do displeje integrovat čtečku otisků prstů, ale Apple si asi našel jinou cestu, která by mohla být pohodlnější.

Patentová přihláška společnosti Apple popisuje metodu, kdy k identifikaci poslouží senzor na spodní straně hodinek. Ten by měl zaznamenat zápěstí podobně jako otisk prstu, ale v tomto případě nepůjde jen o vzor samotné kůže. Patent popisuje možnost zaznamenání epidermis i dermis, tedy vrstev samotné kůže. Zde se nachází například cévy, a ty by právě mohly napomoci v přesnější identifikaci uživatele.

Hodinky by tak rozpoznaly majitele už jen po samotném nasazení na zápěstí. Díky tomu by se mohl zrychlit i systém potvrzení plateb. Vzhledem k tomu, že na spodní straně hodinek je již nyní celá řada senzorů, tak další by se skoro ztratil. Zatím se jedná jen o patentovou přihlášku a není jasné, jestli se něčeho takového dočkáme. Rozhodně se jedná o zajímavé řešení a možná i praktičtější než čtečka otisků prstů v displeji.

Zdroje: uspto.report, thenextweb.com



