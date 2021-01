Huawei P50 se bude výrazněji lišit od Pro modelu [aktualizováno]

Zdroj: letsgodigital.org

Aktualizováno 17. 1.

Web LetsGoDigital získal přístup ke schématům, na jejich základě vytvořil neoficiální rendery chystaných modelů Huawei P50 a Huawei P50 Pro. Dle dostupných informací se budou oba mobily lišit, zejména na zádech. Základní model bude mít foťáky samostatně vystouplé. Vzhledem k většímu množství senzorů a použití periskopického foťáku bude u modelu Pro a zřejmě i Pro Plus použit jednotný vystouplý modul, který bude zabírat značný prostor. Také bude více vystupovat.

Přední strana bude u obou modelů zaoblená do stran, ale u verze Pro se nabídne ještě větší zakřivení, tzv. vodopádový displej. Spekuluje se, že Huawei P50 Pro Plus bude mít zakřivení ještě na horní a spodní straně. To by znamenalo, že telefonní reproduktor bude přímo v displeji. Poslední spekulace také zmiňují, že se tyto modely budou nabízet i se systémem Harmony OS.

Aktualizováno 4. 1.

Na konci minulého roku se objevil první neoficiální render Huawei P50 Pro a dnes zde máme první údajné fotografie nižší verze Huawei P50. Dle nich můžeme říci, že se otvor pro foťák posune do rohu. Také se ukazuje masivní zadní fotografický modul, který mimo jiné nabídne dva foťáky pro zoom, přičemž jeden bude periskopický. Celkem jsme zde napočítali pět snímačů, kde pátý je pod blesky a bude asi sloužit jen pro dodatečné efekty.

Původní článek 31. 12.

Společnost Huawei i přes komplikace způsobené zákazem spolupráce s americkými firmami se snaží udržet na trhu přes velké investice do ekosystému. Sice se počet novinek poněkud snížil, i tak se chystá nová generace řady P. Firma tak asi uvede Huawei P50 a Huawei P50 Pro dle plánu, ale není jasné, jestli na dodávky nebude mít vliv výpadek v dodávkách procesorů.

Huawei P50 Pro?

K dispozici máme první neoficiální render chystaného modelu Huawei P50 Pro. Stojí za ním @onleaks, který jej vytvořil na základě uniklých CAD schémat. Sice se jedná jen o přední stranu a není k dispozici mnoho specifikací, jde hned pro začátek konstatovat, že Huawei upustil do reproduktoru zabudovaného do displeje a půjde konvenční cestou umístění nad displejem. Nabídne se tak možná plnohodnotnější stereo zvuk.

Dále firma nepoužije dva foťáky v otvoru displeje a spíše zvolí jeden senzor, který by měl být umístěn uprostřed v horní části displeje. Samotný zobrazovací panel bude i tentokrát zakřiven extrémně do stran. Úhlopříčka by měla být kolem 6,6 palců a co se týče velikosti zařízení, mělo by být stejně velké jako Huawei P40 Pro.

S největší pravděpodobností Huawei vynechá i pokročilé snímaní obličeje a ponechá jen čtečku otisků prstů v displeji. Co se týče ostatních specifikací, budeme si muset počkat. Největší změny se asi odehrají na zadní straně v modulu pro foťáky. Zatím nevíme, kdy by mělo dojít na uvedení a jestli bude dostupnost globální.

Zdroje: voice.com, concept-phones.com, nl.letsgodigital.org



