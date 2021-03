Huawei P50 Pro nabídne netradiční design

Zdroj: @onleaks

Už jsme zde měli několik spekulací kolem nadcházejících top modelů od Huawei. Například by měl mít Huawei P50 Pro použít zatím nepředstavený jednopalcový senzor fotoaparátu od Sony. Zhruba jsme věděli, jak bude nový model vypadat, ale zřejmě šlo jen o prototypy, případně jiné koncepty od Huawei. Dnes zde máme neoficiální rendery od @onleaks.

Huawei P50 se bude výrazněji lišit od Pro modelu [aktualizováno]

P50 Pro a dva masivní foťáky?

Huawei P50 Pro rozhodně nebude malé zařízení, jelikož displej nabídne 6,6palcovou úhlopříčku. Díky @onleaks se můžeme podívat na neoficiální rendery mobilu, které jsou založeny na uniklých CAD schématech. Přední strana je rozhodně jiná, než na co jsme zvyklí u jiných mobilů, zejména v oblastech rohů. Samotná přední kamera je pak umístěna do malého otvoru v horní části displeje ve středu.

Kromě atypického tvaru displeje jste si asi nejvíce všimli zadní strany a dvou masivních kruhů v jednom oválném výstupu. Zatím není známo, co v tomto místě bude ukryto, ale předpokládá se, že nebudou určeny jen pro jednotlivé senzory a každý z nich ponese asi více foťáků. Pravděpodobně se tedy bude jednat o designový prvek.

Na druhou stranu, třeba je to záměr kvůli použití největšího senzoru od Sony. Na bližší detaily si zatím budeme muset počkat. Co se týče ostatních vlastností mobilu, tak můžeme očekávat například stereo reproduktory, kovový rám a použití skla na maximální ploše. Huawei se zřejmě pokusí opět uzmout prvenství v kategorii fotomobilů, ale nebude to mít jednoduché při stále platných sankcích ze strany USA.

