Galaxy S21 Ultra bude konečně „ultra“, nabídne prvky Notu

Budoucí vlajkový model společnosti Samsung, tedy Galaxy S21 Ultra, bude konečně (z mého pohledu) opravdu ultra. Nabídne totiž některé prvky, které nabízela velmi populární řada Note, kterou si většinou pochvalovali lidé z byznysu. Znamená to tedy, že S21 Ultra dorazí s podporou pera S Pen. Bude se ale jednat spíše o doplněk než nativní funkci. Připravme se tedy na to, že v balení žádný stylus zdarma nenajdeme, tudíž jej budeme muset dokoupit. Navíc telefon nebude vybaven žádnou zdířkou, do které bychom S Pen mohli ukrýt – tak jako to známe z řady Note.

Galaxy S21 Ultra

Místo toho bude S Pen volně v prodeji jako příslušenství. Samsung ale bude nabízet i speciální balíčky, ve kterém bude S Pen zahrnuto. Jak ale budeme moci S Pen schovat, když nebude mít Galaxy S21 Ultra zdířku?

Samsung bude prodávat speciální kryty, do kterých bude možné stylus upevnit. Jedná se konkrétně o pouzdro S View Flip Cover, které zveřejnil server WinFuture. Pouzdro bude o něco širší, než je obvyklé, čímž se lépe přizpůsobí tloušťce stylusu. Pouzdro také udrží stylus ve správné poloze, aby jej telefon mohl nabíjet.

Letošní S Pen si zachová své tvary a design, takže bude vypadat podobně, jako u modelech Galaxy Tab S7 / S7+. U těchto tabletů pro změnu není k dispozici žádné pouzdro, používají se magnety. Naopak ve srovnání s perem u Galaxy Note postrádá stylus nahoře klikatou část.

Samotné S Pen bude v prodeji za 40 eur, tj. cca 1 050 Kč bez DPH. Jedná se ale o stejnou cenu, jako v případě modelu Note 20. V prodeji budou také speciální balíčky, tj. Flip Cover + S Pen + vybrané silikonové pouzdro. Očekává se, že nová generace S21 bude představena už 14. ledna letošního roku.

