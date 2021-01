OneOdio A10 – levná sluchátka s ANC, která mile překvapí [recenze]

Zdroj: Dotekománie.cz

Značka OneOdio vám pravděpodobně nic říkat nebude. Já osobně jsem ji taky neznal. Nicméně, jedná se o německého výrobce audiotechniky, zejména pak náhlavních sluchátek, s více než desetiletou zkušeností. Na recenzi jsem si vybral jejich pomyslný top model A10, který disponuje aktivním potlačením hluku a za svou cenu asi 70 dolarů dokázala sluchátka poměrně mile překvapit. Pojďme si tedy říct, zda se vyplatí pořídit si sluchátka OneOdio A10, nebo alternativu od konkurence.

Obsah balení

Jakmile uvidíte krabičku, ve které jsou sluchátka zabalena, pravděpodobně si řeknete, že balení působí poměrně stroze. Zde ale platí pravidlo, abyste nedávali na první dojem. Po otevření krabičky naleznete poměrně bytelné pouzdro, které ukrývá samotná sluchátka a příslušenství a dokáže opravdu velmi slušně ochránit. Ochranné pouzdro přímo v balení není standardem ani u mnohem dražší konkurence, tudíž jej velice vítám. Že výrobci záleží na zákazníkovi, dokazuje i fakt, že ke každému kusu přibaluje také praktický stojánek a pytlík na sluchátka.

Příslušenství v balení dále zahrnuje manuály a záruční kartičku, kabel USB C/USB A pro nabíjení, adaptér do letadla a nakonec USB C/3,5mm jack kabel pro poslech skrze drát.

Konstrukce

Vzhledem ke své cenovce nejspíš nikoho nepřekvapí, že konstrukce je vyvedena kompletně z plastu. Nemám to však výrobci úplně za zlé, jelikož sluchátka jsou díky tomu opravdu lehká a váha 248 gramů nepůsobí na hlavě nijak těžce.

Most přes hlavu je samozřejmě také plastový, nicméně posuvný mechanismus pro jeho zvětšení je kovový, což lehce pomáhá pevnosti. I přes to, že není polstrovaná celá horní strana, ale pouze jeden segment, který usedá na střed vaší hlavy, nevidím v tom příliš velký problém. Samotné polstrování je pak poněkud decentní a dá se říci mělké, díky nízké váze vás sluchátka nebudou příliš tlačit ani po několika hodinách poslechu.

Mušle na most navazují poměrně standardním úchytem, kdy na sobě mají dvě jakoby packy. Konstrukce sluchátek je zamýšlena jako over-ear, tedy před ucho, tudíž vám mušle zakryjí celé ucho, což také lehce pomáhá potlačení hluku z okolí. Hlavní výhoda over-earů je podle mě však v tom, že jsou pohodlnější a netlačí pouze na střed ucha. V každé mušli je navíc i velké písmeno R/L, které značí správnou pozici sluchátek.

Teď už ale k samotnému provedení mušlí. Při pohledu z profilu je umístěna velká kulatá plocha s broušenými kruhy, která vprostřed skrývá logo výrobce. Díky vzoru kruhů se tak tuto plochu i přes lesklou úpravu uchytává opravdu minimum otisků prstů. Zbytek je pak z matného plastu a nežádoucí otisky jsem téměř nezaznamenal. Co se týče polštářků, které doléhají na uši, jsou poměrně tlusté a měkké, tudíž jsou vcelku pohodlné. Ani po několika hodinách poslechu jsem nezaznamenal nadměrné tlačení a sluchátka seděla vcelku dobře. Podotýkám, že nosím brýle, nošení bez brýlí by tedy mělo být ještě pohodlnější.

Po stránce ohebnosti pak musím říct, že sluchátka sedí dobře i na větší hlavě a nemusíte se bát ani většího roztahování. Zde se však projevuje nižší cena a sluchátka občas lehce vržou. Na druhou stranu se mi líbí skladnost sluchátek i přes větší velikost. Přibalené pouzdro je pro přenos samozřejmě ideální kandidát díky přesnému tvaru a velikosti, díky skladnosti však sluchátka schováte i do menšího batohu či kabelky.

Pro ovládání sluchátek slouží trojice tlačítek na pravé mušli a posuvník pro zapnutí/vypnutí ANC na mušli levé. Pro zapnutí/vypnutí sluchátek slouží nejvýše umístěné tlačítko, zbylá dvě pak mají na starosti regulaci hlasitosti, potažmo přeskakování skladeb. Bohužel i zde se projevuje nižší cenovka, a to konkrétně ve stisku tlačítek. Zvuk při stisknutí je poměrně hlasitý a výrazně jej uslyšíte i při poslechu hudby. Indikaci o stavu sluchátek pak mají na starosti dvě led diody. Modrá na pravé mušli informuje o zapnutém/vypnutém stavu, zelená na levé pak o stavu ANC. Dejte si však pozor, jelikož při vypnutí sluchátek stále svítí zelená dioda, která signalizuje zapnuté ANC. Při vypínání musíte tedy vypnout také ANC, jinak bude stále aktivní, a párkrát se mi dokonce stalo, že bylo zapnuté třeba i celou noc.

Konektivita a připojení

Nikoho pravděpodobně nepřekvapí, že připojení k vašemu zařízení probíhá skrze Bluetooth, zde konkrétně ve verzi 5. Během používání jsem s připojením neměl ani jeden problém a vzdálenost přenosu je taky velice slušná. Sluchátka hrála, i když jsem se od svého telefonu vzdálil třeba i na 10 metrů a mezi sluchátky a telefonem stály 2 zdi. Samotné připojení probíhá také velice rychle. Stačí sluchátka pouze zapnout a za okamžik jsou připojeny ke spárovanému zařízení. Nesmím také opomenout možnost připojit sluchátka ke dvěma zařízením současně. Můžete si je tedy připojit například ke svému telefonu a počítači a libovolně mezi nimi přepínat. Tato možnost není samozřejmostí ani u mnohem dražší konkurence, tudíž ji velice vítám.

Pokud se vám sluchátka vybijí, nechybí zde také možnost drátového poslechu. Tady se však dostáváme k úskalí, jelikož na těle sluchátek se nachází pouze jediný konektor, a to USB C. Přímo v balení se však nachází kabel typu USB C/3,5mm jack, který slouží pro drátový přenos hudby. Trochu nezvykle je umístěn na pravé mušli, problém v tom však nevidím. Problém ale může nastat tehdy, kdy se rozhodnete poslouchat drátově a zároveň sluchátka nabíjet. Díky jedinému konektoru tak musíte zvolit kompromis vybrat pouze jednu variantu. Taková situace minimálně u mě nikdy nenastala. Naopak jsem opravdu rád za použití USB C namísto postaršího microUSB.

Další mínus vidím v podporovaných kodecích. Kdo by čekal AAC či aptX/aptX HD, bude asi zklamaný. budete si muset vystačit s pouze SBC kodekem, vzhledem k ceně je to však relativně přijatelné.

Výdrž baterie

Výrobce do těla sluchátek umístil baterii o kapacitě 750 mAh, která má zajistit výdrž až 25 hodin s ANC, bez něj pak až 40 hodin. Při aktivním používání se zapnutým aktivním potlačením hluku jsem se dostal na asi 23 hodin poslechu, což není daleko od kvitovaného výsledku. Pokud jsem poslouchal bez ANC, výdrž se razantně navýšila a slíbených 40 hodin je téměř dosažitelných. Osobně se mi povedlo asi 37 hodin. Tak či tak, sluchátka vydrží i ten nejdelší let letadlem, nebo klidně jeden celý týden při občasném poslechu hudby či podcastů. Nabíjení pak probíhá skrze USB C a zabere asi 1 hodinu a 40 minut.

Zvukový výstup

Vzhledem k cenovce jsem nečekal nijak závratně skvělý zvuk, nicméně vždy je lepší mít nižší očekávání a pak být mile překvapen. Sluchátka na svou cenu hrají velmi slušně, basy si však berou hlavní slovo. Ne, že by byl zvuk příliš přebasovaný a přebíjel ostatní složky zvuku, nicméně zejména středy jsou na jejich úkor lehce v pozadí.

Pokud jste vyznavači moderní hudby, jako hip hop, techno či pop, budete nejspíše spokojeni. Preferujete-li ale rockovou hudbu, kde hrají prim zejména kytary, sluchátka nebudou úplně váš šálek kávy. Pro úpravy hudebního projevu však můžete použít jakýkoliv ekvalizér vašeho hudebního přehrávače, nebo jednu možnost přímo na sluchátkách…

Aktivní potlačení okolního hluku

Jak jsem již psal výše, ANC můžete zapnout/vypnout pomocí posuvníku na levé mušli sluchátek. Bohužel pro svá sluchátka nemá žádnou speciální mobilní aplikaci, která by vám umožnila úpravu ANC, potlačení hluku tak spoléhá skrze na automatiku. Tedy automatiku… Během testování jsem nepostřehl, že by intenzita, nebo frekvence ANC nějak upravila, s největší pravděpodobností je zde pouze jedna přednastavená frekvence, která má na starosti veškerý okolní hluk.

ANC tedy blokuje pouze určité okolní zvuky, jako například jízdu v MHD, v autě či vysavač, v metru podle mě však bude jeho účinnost rapidně klesat. Nicméně, vzhledem ke své cenové relaci funguje ANC docela slušně a jednolité hlubší zvuky dokáže ztišit.

Jednu zásadní výhodu v ANC však vidím v tom, jak dokáže změnit zvukový projev sluchátek. Ano, ANC projev dokonce zlepší. Zvuk se mi pak zdál mnohem vyváženější, basy se uklidnily a středy společně s výškami se lehce posunuly do popředí.

Závěrečné zhodnocení

Sluchátka OneOdio A10 mě opravdu mile překvapila nejen k přihlédnutí ke své cenovce. Za své peníze dostanete sluchátka se slušným, i když pouze plastovým zpracováním, obstojným zvukem, skvělou výdrží a něco navíc v podobě aktivního potlačení hluku. To by však mohlo fungovat o něco lépe.

Příjemně mě také překvapilo poměrně bohaté balení, ze kterého jsem si nejvíc oblíbil stojánek, který používám i na jiná sluchátka. Pro přenos pak využijete pouzdro či pytlík.

Celkově hodnotím sluchátka OneOdio A10 kladně a dokázala překvapit. Jedná se o pomyslný top model tohoto výrobce za cenu okolo 70 dolarů, bylo by tedy zajímavé pozorovat, jak by společnost OneOdio vstoupila do vod dražších sluchátek, kde konkurence nabízí více.

Za poskytnutí sluchátek bych chtěl mnohokrát poděkovat výrobci OneOdio, u kterého můžete zakoupit nejen model A10, ale i ostatní sluchátka tohoto výrobce. Při využití slevového kódu Get30 navíc získáte slevu 30 %, včetně stojánku a pytlíku. Zakoupit můžete ZDE.

Klady

nízká váha

slušná konstrukce

ANC

skvělá výdrž baterie

bohaté balení

Zápory

absence pokročilejších kodeků

pouze plastová konstrukce



