Android 12 nabídne omezení připojení k internetu

Zdroj: Google

Android nabízí poměrně hodně možností a funkcí, ale ne vše je zabudováno ve všech smartphonech. Někteří výrobci nabízí možnost omezení k přístupu k internetu pro vybrané aplikace. Pokud toto není k dispozici na systémové úrovni, nabízí se aplikace jako NetGuard a podobné, které nabízí řízení internetového připojení. Ukazuje se, že Android 12 nabídne vlastní řešení.

Omezení aplikací k přístupu k síti

Android 12 ve vývojářské verzi očekáváme již příští měsíc, přičemž první beta verze bude k dispozici za několik měsíců. Již nyní se ale objevují nejrůznější náznaky chystaných funkcí a novinek. XDA Developers prozkoumávají AOSP (Android Open Source Code), přičemž objevili zmínky o „restricted networking mode“.



Tento nový režim bude omezovat přístup aplikací k internetovému připojení. Zatím lze odhadovat funkcionalitu jen na základě zdrojového kódu a komentářů vývojářů, ale funkce by měla být poměrně jednoduchá. Pomocí tohoto režimu budou mít přístup k internetovému připojení jen systémové aplikace. Cokoliv, co si uživatel nainstaloval do mobilu, by nemělo přístup k internetu.

Ve výsledku by uživatel stále mohl přijímat notifikace skrze Firebase Cloud Messaging (FCM), přijímat RCS zprávy a v podstatě využívat připojení s předinstalovanými aplikacemi. Jakoby Google pracoval na upraveném režimu letadlo. Není zatím jasné, jestli zde budou další možnosti, případně jestli se nabídne nějaké plánování či výběr dodatečných aplikací.

Je docela možné, že Android 12 nabídne lepší řízení datového provozu u mobilního telefonu. Otázkou je, jak bude funkce vypracována a co všechno nabídne.

Zdroj: xda-developers.com

