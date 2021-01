Zdroj: Google

Odhadujeme, že již do několika týdnů bude k dispozici první vývojářská verze nadcházejícího Android. Samozřejmě bude pod drobnohledem, díky čemuž se dozvíme, co si pro nás Google nachystal. Nedávno jsme vás informovali o první novince, která by měla být k dispozici v Androidu 12. Nyní zde máme další.

Android 11 – které mobily mají dostupnou aktualizaci [aktualizováno]

Sdílení WiFi

Už od Androidu 10 se nabízí v rámci hotspotu možnost sdílení informací pro připojení skrze samotný QR, který lze vygenerovat přímo v nastavení, právě u sekce hotspot. Tato sekce je zabezpečená, například biometrikou. Pro sdílení pak stačí jen ukázat danou obrazovku s QR kódem, kde je mimo jiné uvedeno i heslo. Takto se může přihlásit k vaší WiFi každý poměrně jednoduše.

Google ale řeší situaci, pokud bude chtít majitel nechat připojit k osobní WiFi větší množství uživatelů. Nabízí se například možnost pořízení snímku obrazovky a následně sdílení přes Nearbe Share všem, kdo jsou v okolí, například v místnosti. Toto řešení ale není zrovna pohodlné. Díky objevu XDA Developers se dozvídáme, že by v této části pro generování QR kódu bude moci objevit přímo dedikovaná možnost pro sdílení přes Nearbe Share.

Sice není hotová kompletní implementace, ale do uvedení stabilní verze Androidu 12 zbývá ještě mnoho měsíců. Předpokládá se, že sdílení všem v okolí nebude jen tak a každý uživatel bude muset potvrdit přijetí informací k připojení k něčí síti.

Zdroj: xda-developers.com



Domů » Články » Android 12 zjednoduší sdílení WiFi

reklama reklama