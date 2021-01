Android 12 zřejmě nabídne hibernaci aplikací

Zdroj: Google

Mnozí majitelé smartphonů netrpělivě vyhlížejí aktualizaci na Android 11 a mnozí si počkají ještě několik měsíců. Sice se v poslední době mnoho firem pochlubilo, že začínají s uvolňováním nové verze, ale situace není stále nejlepší. I tak zde máme náznak nové funkce, která bude dostupná v Androidu 12. Tento systém se pravděpodobně představí ve verzi pro vývojáře již příští měsíc.

Hibernace aplikací?

Redaktoři webu XDA Developers aktivně procházejí změny v rámci Android Open Source Project (AOSP), jestli se nechystá nějaká novinka, která bude součástí další verze Androidu. Tentokrát se jim podařilo objevit části kódu, které naznačují úpravu ve správě aplikací.

Novinka poukazuje na možnost hibernace aplikací. Zdrojový kód není nějak moc detailní, takže můžeme jen odhadovat, co by funkce vlastně nabídla. S největší pravděpodobností Android bude moci uložit aplikaci bokem, případně ji komprimovat, pokud nebude používána. Zřejmě nedojde k jejímu tvrdému ukončení, jen bude uspána a pravděpodobně odložena. Následovné vyvolání aplikace by tak mohlo být rychlejší a systém by ji nemusel spouštět znovu, což vyžaduje prostředky systému.

V tuto chvíli se jedná pouze o odhad. Navíc není jasné, co bude spouštět hibernaci aplikací. Jestli si toto budou moci zvolit samotní vývojáři, nebo tak bude činit systém automaticky na základě nějaké analýzy statistik používání. Budeme si muset počkat na dokumentaci, ale už jen na základě těchto informací se dá odhadovat, že se Google soustředí ještě více na optimalizaci běhu systému a aplikací.

