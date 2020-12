Na veřejnost unikají informace o připravovaném realme Ace

Zdroj: Android Authority

OPPO letos v dubnu představilo svůj top model s názvem OPPO Ace 2, který nabízel ultrarychlé 40W bezdrátové nabíjení. Očekávalo se, že nástupce toho modelu měl být Ace 3, ale nyní se zdá, že řada Ace byla převedena do portfolia dceřiné značky realme. Nástupcem Ace 2 by se tak mohlo stát oznámené Reno5 Pro+.

Snapdragon 875 a ultrarychlé nabíjení

Úniky naznačují, že by novinku mohl pohánět Snapdragon 875, který by měl být představen ještě letos před Vánocemi, a veškeré vnitřnosti budou údajně vměstnány do velice tenkého těla. Dále se dá také předpokládat, že výrobce zde nasadí bleskové nabíjení díky své technologii UltraDart. Například realme 7 Pro podporuje 65W nabíjení a to jsme pouze ve střední třídě. U top modelu, kterým realme Ace bude, by pak mělo být nabíjení, které dosahuje až 125W. Výrobce uvádí, že zařízení s baterií o kapacitě 4000 mAh tímto výkonem doplníte za pouhé 3 minuty již 33 % kapacity baterie, k nabití do plna by pak podle odhadů mělo stačit 15-20 minut.

Počátkem tohoto roku realme představilo svůj dosavadní top model realme X50 Pro 5G, a dá se tedy očekávat, že nástupce tohoto modelu by měl přijít v Q1 příštího roku. Nejisté je však to, zda se novinka bude jmenovat realme Ace či realme X60 Pro.

Nicméně, certifikační úřad FCC odhalil dva modely s označením RMX3061 a RMX3063, které by měly dostat baterii s kapacitou 5000 mAh a čtvercový modul fotoaparátu se třemi snímači, pravděpodobně se však bude jednat o modely základní řady C.

