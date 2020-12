Apple M1X čip dorazí příští rok do MacBooku Pro

Zdroj: MacRumors

Éra Apple Silicon plně odstartovala a začíná to vypadat, že tento krok byl ze strany Applu zcela správný. Čip M1 absolutně prolomil rekordy zaznamenané MacBooky s procesory Intel a zároveň nabízí delší výdrž baterie. A to není vše. Už teď se po internetu šušká, co by mohl nabídnout budoucí model.

M1X čip může mít až 12 jader

Konkrétně čip M1X by mohl dorazit už příští rok. Současná generace hravě sfoukne procesory od Intelu ve všech zátěžových testech, takže jsme zvědaví, co nabídne další generace. Podle twitterového účtu LeaksApplePro, který není vždy 100 %, má prý M1X debutovat v 16palcovém MacBooku Pro v průběhu příštího roku.

To dává samozřejmě smysl. 16palcový model je pro kategorii MacBook vlajkovým strojem, takže je jasné, že jej Apple bude chtít vybavit ještě výkonnějším čipem. A pokud jsou podrobnosti o počtu jader pravdivé, pak se máme opravdu na co těšit. Pouze pro informaci, současní M1 model má celkem osm jader, uvnitř jsou čtyři vysoce výkonná a čtyři efektivní jádra. M1X ale nabídne rovnou 12 jader, tj. osm vysoce výkonných a čtyři efektivní jádra.

