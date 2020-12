Huawei P50 Pro na prvním renderu

Zdroj: GSMArena

Společnost Huawei i přes komplikace způsobené zákazem spolupráce s americkými firmami se snaží udržet na trhu přes velké investice do ekosystému. Sice se počet novinek poněkud snížil, i tak se chystá nová generace řady P. Firma tak asi uvede Huawei P50 a Huawei P50 Pro dle plánu, ale není jasné, jestli na dodávky nebude mít vliv výpadek v dodávkách procesorů.

K dispozici máme první neoficiální render chystaného modelu Huawei P50 Pro. Stojí za ním @onleaks, který jej vytvořil na základě uniklých CAD schémat. Sice se jedná jen o přední stranu a není k dispozici mnoho specifikací, jde hned pro začátek konstatovat, že Huawei upustil do reproduktoru zabudovaného do displeje a půjde konvenční cestou umístění nad displejem. Nabídne se tak možná plnohodnotnější stereo zvuk.

Dále firma nepoužije dva foťáky v otvoru displeje a spíše zvolí jeden senzor, který by měl být umístěn uprostřed v horní části displeje. Samotný zobrazovací panel bude i tentokrát zakřiven extrémně do stran. Úhlopříčka by měla být kolem 6,6 palců a co se týče velikosti zařízení, mělo by být stejně velké jako Huawei P40 Pro.

S největší pravděpodobností Huawei vynechá i pokročilé snímaní obličeje a ponechá jen čtečku otisků prstů v displeji. Co se týče ostatních specifikací, budeme si muset počkat. Největší změny se asi odehrají na zadní straně v modulu pro foťáky. Zatím nevíme, kdy by mělo dojít na uvedení a jestli bude dostupnost globální.

