Google vydává další sadu novinek pro Pixely

Google nastavil novou strategii v rámci představování softwarových novinek pro své smartphony. Nyní již nečeká na novou generaci. Každé tři měsíce uvede nějakou sadu vylepšení, přičemž se netýkají jen nových modelů. Dochází k oznámení i dostupnosti pro starší smartphony.

Dostupnost a vylepšení zvuku

Hlavní výraznou novinkou je tentokrát Adaptivní zvuk, což je nastavení, kdy mobil využije své mikrofony pro vylepšení zvukového výstupu z reproduktoru. Novinka se dá popsat jako úprava barev displeje podle okolního osvětlení, ale v tomto případě jde jen o upravení ekvalizéru. Ve výsledku bychom se mohli teoreticky dočkat kvalitnějšího zvuku.

Další novinky se týkají vylepšení GPS u nejnovějších modelů, ale například došlo na integraci adaptivního nabíjení. Mobil se postupně naučí vaše zvyky a k tomu přizpůsobí nabíjení. V podstatě nebude pospíchat a plně nabití bude dokončeno těsně před zazvoněním budíku. Díky tomu by měla baterie vydržet děle.

Dále jsme se dočkali adaptivního připojení, což je další optimalizace u přepínání mezi 4G a 5G. Cílem je vylepšit efektivitu a snížit spotřebu. Mobil si tak sám určí, kdy využít 4G a kdy novější technologii.

Google Fotky se dočkali upraveného editoru fotek a dnešní novinou je automatický režim Dynamic, který zvýrazní některé barvy na fotkách. Původně byla funkce Extreme Battery Saver k dispozici jen u nejnovějších modelů, nově míří na starší Pixely. To samé platí pro funkci Hold for Me, ale ta je dostupná jen v USA. Další vylepšení je také u funkce Co právě hraje, kde nově můžete z nasbíraných dat vytvořit seznam k přehrávání u služby Youtube Music.

I možnosti přizpůsobení se zvětšilo o nové ikony, vzhledy a podobně. Služba Google Duo nově podporuje sdílení obrazovky. Na tuto funkci se čekalo velmi dlouho, navíc je dostupná ve skupinovém hovoru.

Dostupnost přehledně

Hold for Me Pixel 5, Pixel 4a 5G Pixel 4, Pixel 4a Pixel 3, Pixel 3a

Extreme Battery Saver Pixel 5, Pixel 4a 5G Pixel 4, Pixel 4a Pixel 3, Pixel 3a

Sdílení obrazovky přes Google Duo Pixel 5, Pixel 4a 5G Pixel 4, Pixel 4a Pixel 3, Pixel 3a

Adaptivní zvuk Pixel 5, Pixel 4a 5G

Adaptivní připojení Pixel 5, Pixel 4a 5G

Adaptivní nabíjení Pixel 5, Pixel 4a 5G Pixel 4, Pixel 4a

Vylepšení lokalizace (GPS) Pixel 5, Pixel 4a 5G

Kontextuální překlad Pixel 5, Pixel 4a 5G Pixel 4, Pixel 4a Pixel 3, Pixel 3a

Export sklade z funkce Právě hraje Pixel 5, Pixel 4a 5G Pixel 4, Pixel 4a Pixel 3, Pixel 3a

Vylepšení uzpůsobení vzhledu Pixel 5, Pixel 4a 5G Pixel 4, Pixel 4a Pixel 3, Pixel 3a

Nové tapety Pixel 5, Pixel 4a 5G Pixel 4, Pixel 4a Pixel 3, Pixel 3a



