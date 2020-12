Google Fotky dostávají nejen nový automatický efekt

Zdroj: Google

Nedávno jsme se dočkali rozšíření v aplikaci Google Fotky, kdy je možné vzpomínky nastavit jako tapetu na plochu. Novinka ještě není dostupná pro všechny a zřejmě nějakou chvíli potrvá, než se tak stane. Google ale oznámil jinou novinku, která přináší další automatický feket.

Google Fotky lze nově synchronizovat s Apple Fotkami

„Cinematic“

Aplikace a služba Google Fotky vám dnes nabídne nejrůznější efekty, filtry, případně nabídne rovnou upravenou fotografii. Nově se mezi tyto automatické výtvory řadí úprava nazvaná Cinematic. Systém Google vezme fotografii a na základě dat o hloubce dokáže fotku rozpohybovat, což vidíte na ukázce níže. Výsledek pak vypadá jakoby se kamera přibližovala.

Výhodou je, že si algoritmy Googlu poradí i se snímky, které neobsahují data o hloubce. Zde se pak zapojí strojové učení a další metody, které se budou snažit detekovat, co je v popředí a co je v pozadí. Samotný výtvor se bude zobrazovat ve vzpomínkách, což jsou specifické dočasné příběhy v aplikaci. Případně na záložce Hledání budou k dispozici výtvory v sekci Cinematic.

Takto upravené snímky budete moci uložit do zařízení, nebo je rovnou sdílet na sociální sítě. Google uvádí, že se bude sdílet video, které bude velmi krátké. Možná by nebylo na škodu, kdyby se jednalo o animovaný GIF, nebo by zde byla taková možnost, jen by asi velikost takového souboru byla velká.

Další novinka se opět týká vzpomínek, kde byste se nově měli setkávat s kolážemi. Také přibude nová kategorie, která bude spojena se vzpomínkami na konkrétní osobu.

