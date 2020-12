Google Fotky lze nově synchronizovat s Apple Fotkami

Google Fotky jsou opravdu velmi populární službou, a to nejen na operačním systému Android. Kvůli některým omezením, která existují v systémech od Applu, se musí uživatelé více spoléhat na nativní Apple Fotky. Možná ale bude teď dobrá příležitost přejít na Google platformu, protože jeho Fotky získaly schopnost synchronizovat oblíbené fotografie s Apple Fotky.

Chcete-li začít synchronizovat své účty, po otevření Google Fotky klepněte na svou profilovou fotku (vpravo nahoře) a přejděte do nastavení. Zde najdete novou nabídku Apple Fotky, která vám umožní povolit funkci synchronizace oblíbených položek.

Po aktivaci se fotografie, které se vám líbí v Apple Fotky, začnou označovat ve Fotkách Google a postup je stejný i naopak. Jak vidíte, aplikace se synchronizuje téměř okamžitě. Pokud tedy patříte mezi iOS uživatele, ale preferujete více Google služby, doporučujeme vám novou funkci vyzkoušet.

Zdroj: androidpolice.com

