Kamera, která může ochránit vaši domácnost nyní ve skvělé akci [sponzorovaný článek]

Jste často na cestách a chcete mít přehled o tom, co se děje ve vaší domácnosti? Nebo zkrátka jen chcete dohlížet na děti, zda se v pořádku vypravily do školy? V tom případě by se vám mohla hodit kamera Imilab C20, která je nyní v perfektní slevě.

Mějte přehled o své domácnosti kdykoliv a odkudkoliv

Imilab C20 je kompaktní a poměrně nenápadná kamerka, kterou můžete můžete umístit nejen so svého bytu, ale také například na balkón či před váš dům. Její velkou výhodou je možnost pořizování záznamu až v rozlišení FullHD, takže obraz bude skvěle ostrý a okamžitě tak rozpoznáte, kdo se před kamerou nachází. Pro ještě větší bezpečnost a rozpoznatelnost má také dedikovaný noční režim, který slibuje ostrý obraz také ve tmě a nebude vás rušit jakýkoliv šum.

Mezi nesporné výhody patří jistě také úhel záběru, který dosahuje až 360°, tudíž máte perfektní přehled o veškerém dění. Úhel záběru na výšku je také velice široký, konkrétně 105°.

Pokud slyšíte zvláštní zvuky (například rachot, rozbití nebo pláč dítěte), kamera dokáže na dané místo zaostřit a odešle video do vašeho mobilního telefonu, aby byla zajištěna bezpečnost například vašeho dítěte. Máte-li více kamer Imilab C20, můžete navíc v aplikaci zobrazit dění ze dvou či více kamer, což znamená zobrazení míst ve vašem bytě a s tím spojenou ještě větší bezpečnost.

Podpora chytrých asistentů a užitečná aplikace

Pro ovládání kamery a zobrazování záběrů slouží aplikace IMILAB HOME, která je přehledná a nabízí různé možnosti nastavení, zobrazení přes celý displej či zobrazení více kamer najednou. Pokud vlastníte také chytrý reproduktor s hlasovým asistentem, jako je například Amazon Echo, můžete na něj kameru napojit a říct tak své Alexe jak se má kamera zachovat, případně nastavit rutiny.

Třešničkou na dortu je pak kódování videa ve formátu H.265, díky kterému video nejenže zabírá o 50% méně místa, ale také nabízí lepší kvalitu obrazu.

Chytrou kameru Imilab C20 můžete zakoupit ZDE skrze portál Aliexpress z oficiální prodejní stránky za 735 Kč. Pokud se vám nabídka nezdá dost dobrá, můžete použít slevový kupon GOLMM6 a získáte tak konečnou cenu pouhých 401 Kč a to už je důvod ke zvážení koupě. Navíc můžete zvolit expedici z Polského skladu s garancí doručení do 7 pracovních dnů.



Domů » Články » Kamera, která může ochránit vaši domácnost nyní ve skvělé akci [sponzorovaný článek]

reklama reklama