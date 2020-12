4 vychytávky do kanclu aneb dárky, které stále stíháte koupit [sponzorovaný článek]

Čas se krátí a nápady na skutečně originální vánoční dárky se stále nedostavily? Mrkněte k nám na PowerCube e-shop. Kromě stylových kostkových zásuvek pro vás máme pár další tipy, které potěší a hlavně v šuplíku neležet nezůstanou! Do pátku garantujeme doručení včas pod stromeček.

1) Výkonná nabíječka PowerUSB PD 60W

Na nabíječce se dvěma USB-A a dvěma USB-C porty by nebylo nic zvláštního. PowerUSB PD se však pyšní rychlonabíjecím PD (Power Delivery) portem 45W. S klidem a rychle nabije váš Macbook (zhruba za hodinu a tři čtvrtě) či telefon a zbytek energie rozdělí mezi ostatní zapojené gadgety, dohromady až do 60W. Zbytečné adaptéry tak můžete nechat doma a do báglu sbalit tohoto pomocníka.

2) Nalepovací stojan na notebook i tablet MOFT

Nalepovací stojánek MOFT, který se pyšní Red Dot Award za design uleví vaší krční páteři při celodenní práci u notebooku. Unikátní vlastností MOFTu je jeho způsob používání. Na svoje zařízení ho jednoduše nalepíte a necháte připevněný. Skvěle se vejde i do pouzdra na notebook a váží skutečně jen pár gramů. Nemusíte mít strach, připevňovací část za sebou nezanechává ulepené skvrny. Omrkněte všechny MOFTí verze.

3) Malá USBcube za pár kaček

Pokud sháníte drobnost pro kolegy z kanceláře, doporučujeme sáhnout po mini USBcube, menší ségře klasické PowerCube. Díky svým kompaktním rozměrům ji budete mít vždycky po ruce. USBcube máme ve verzi s kabelem i bez!

4) Cestovní PowerCube ReWirable

Skvělý designový dárek, který ocení 10 z 10 cestovatelů? Doporučujeme PowerCube Rewirable s výměnnými koncovkami do nejpopulárnějších destinací. Letos jsme cestovali hlavně prstem po mapě, ale věříme, že příští rok tahle kostka v šuplíku ležet nebude! Navíc, díky evropské koncovce ji využijete také v domácích zásuvkách, takže win-win.



