Beoplay H95 – kombinace několika světů vyústila v dokonalost [recenze]

Ačkoliv se to na první pohled nezdá, Dánové stojí za hned několika velmi populárními společnostmi, jako třeba Urbanears a Libratone nebo Georg Jensen. A právě jedna z nejpopulárnějších dánských firem slaví téměř 100 let na trhu.

Bang a Olufsen je velmi ikonickou značkou po celém světě, známou bezkonkurenční oddaností inovacím, stylu a výkonu. Alespoň tak vnímám B&O já a troufám si říci, že řada dalších lidí. Musím říci, že se firma vždy snažila věnovat sluchátkům a reproduktorům s neuvěřitelně minimalistickým designem.

Řada B&O Beoplay trochu slaví téměř 100leté výročí, protože se dočkala nového produktu v podobě Beoplay H95. Jedná se o sluchátka, která nadchnou hlavně svým špičkovým designem. Doslova poklad pro každého fanouška skandinávského designu. Model Beoplay H95 jsou výroční sluchátka slavící 95 let v oboru a jsou také nejlepší sadou audio příslušenství, kterou kdy společnost vytvořila. Měli jsme tu čest sluchátka dlouhodobě otestovat, takže se pohodlně usaďte a věnujte pár minut našim zkušenostem – tento model za to stojí.

Ještě než začneme, je potřeba si říct pár faktických věcí. Jelikož H95 oslavuje 95leté výročí (proto označení H95), nabízí ohromující minimalistický design a technologickou špičku v oboru. Konkrétně sluchátka, po hardwarových specifikacích, nabízí následující:

Adaptivní aktivní potlačení šumu

Pro začátek musím říct, že H95 model posouvá design náhlavní soupravy na zcela novou úroveň. Kvalita sestavy je opravdu na špičkové úrovni, vlastně nemám ani co vytknout. Společnost použila magnetické odnímatelné polštářky vyrobené z jehněčí kůže a náušníky naplněnými paměťovou pěnou. Horní strana („čelenka“) také kombinuje kůži nejvyšší úrovně s pletenými textiliemi polstrovanými paměťovou pěnou.

Jsem si zcela jist, že pokud hledáte dlouhodobé pohodlí při poslechu, v tomto ohledu budete maximálně spokojeni. Dosud se mi nestalo, že bych byl s produktem po designové a komfortní stránce naprosto spokojen. Jediný zápor vidím v dlouhodobém používání, a teď mluvím zhruba o 10 hodinách na uších s brýlemi. Po této době mě sluchátka lehce tlačila v oblasti hlavy, nikoliv na uších. To je dle mého názoru zcela pochopitelné, protože zhruba 10 hodin v kuse poslouchat hudbu dělá málokdo.

Uvnitř sluchátek jsou úžasné titanové měniče o průměru 40 mm, které obsahují neodymové magnety. Samotný zvuk pak využívá filtr zpracovávající digitální signál, který vyvinul přímo tým Bang a Olufsen.

Sluchátka B&O Beoplay H95 jsou sice opravdu dobře vyrobená, ale nejsou nijak velká – stále si zachovávají neuvěřitelný minimalismus, díky kterému jsou, dle mého názoru, tak přitažlivá.

Sluchátka jsou nejen nádherná, ale také se velmi dobře používají. Ovládání pomocí kombinace mechanických „kruhů“ a dotykových ovládacích prvků bylo pro mě velice jednoduché. Stále mluvím v superlativech, ale opravdu nemám ve výše zmíněných ohledech co vytknout. Jsem mile překvapen, až nečekaně moc. Co se týká zmíněných „kruhů“, tak v tomto případě se společnost jednoznačně inspirovala u objektivů od drahých fotoaparátů.

Regulací pravého kroužku měníte hlasitost a vlevo ovládáte několik režimů – Režim propustnosti a Aktivní potlačení šumu (ANC). Ze začátku jsem se musel naučit, jak vlastně sluchátka koncepčně pracují. Vyvolání některých funkcí bylo zprvu zmatečné. Po krátké chvíli jsem se ale se sluchátky spřátelil.

Například sluchátka Sony WH-1000XM4 takto pohodlná a intuitivní nejsou. Kromě toho Beoplay H95 používají ke spárování Bluetooth ve verzi 5.1.

Jak si tedy sluchátka B&O Beoplay vedou z hlediska zvuku a obecného použití? Jak jsem zmínil už výše, ovládací prvky je radost používat, ovšem vždy jsem mohl sáhnout po hlasovém asistentovi. Případně byla k dispozici aplikace Bang a Olufsen.

Skrze aplikaci můžete mít kontrolu nad úrovněmi potlačení šumu a EQ předvolbami. K dispozici je také několik možností, například Zvuk dojíždění, Cvičení nebo Podcast. Každá z těchto možností mi naservírovala odlišnou kvalitu zvuku, a to v závislosti na přehrávaném obsahu. Velmi příjemné.

Nejlepší volbou je pro mě standardní nastavení. Nerad zasahuji do zvuku sluchátek. Pokud jste ale fajnšmekři, pak se vám bude líbit ekvalizér. Ten je vybaven různými grafickými posuvníky a pomocí nich jednoduše měníte nastavení zvuku. Práce s posuvníky může být zpočátku trochu matoucí, ale po chvíli funkčnost pochopíte.

Pohlcující zvuk mě uvrhl do neuvěřitelné čistoty na rozdíl od čehokoli, co jsem dříve testoval – od většiny předních audio značek. K dispozici je také více než dostatek dynamického prostoru pro přístup ke každému jednotlivému zvuku. High-endy jsou za mě krásně ostré a jasné, zatímco nižší frekvence jsou hluboké a výrazné. Měl jsem možnost otestovat řadu sluchátek od tohoto výrobce a troufám si říci, že tohle je nejlepší model, který kdy vyrobil.

Na jedno nabití mi pak sluchátka vydržela i několik dní. Vše záviselo na způsobu použití. Při aktivním Bluetooth a ANC jsem se dostal na necelé dva dny neustálého přehrávání. Počítejte tedy s tím, že vám vydrží i týden.

Sluchátka zkrátka a jasně kombinují hned několik světů zároveň – krásný minimalistický design , kvalitní zvuk a úžasný komfort při používání. Bohužel za tohle si společnost účtuje až neskutečně vysoké peníze, konkrétně se bavíme o částce 21 490 Kč vč. DPH. Pokud ale nemáte hluboko do kapsy, rozhodně musím sluchátka doporučit. Ještě při psaní tohoto textu jsem fascinován, co vlastně B&O představilo. Ve zkratce, společnost oslavila 95leté výročí v opravdu velkém stylu.

