Huawei láká výrobce na svou stranu, vzniká konkurence pro Android

Administrativa USA zasáhla Čínu prostřednictvím zákazu obchodování se společností Huawei poměrně silně, vše ve jménu obchodní války. V tuto chvíli musí mnohé firmy řešit situaci, aby mohly nadále spolupracovat s Huawei. Některým se již podařilo získat licenci, přičemž o ni požádal i Google. Aktuální predikce kolem budoucnosti Huawei nejsou růžové, ale možná se dočkáme větší změny.

HarmonyOS jako těžký rival pro Android?

Nedávno jsme vás informovali, že telefony s EMUI 11 bude možné aktualizovat na nový HarmonyOS. Tedy na operační systém vyvíjený společností Huawei pro budoucí zařízení, nejen smartphony. S tím je spojen také vývoj Huawei Mobile Services (HMS), které slouží pro vývojáře. Společnost investuje nemalé prostředky, aby dokázal nahradit vše, co Google nabízí v rámci svých služeb.

Postupem času se rozšiřují možnosti stejně jako vývojářská základna. S tím je spojeno rozšiřování obsahu v obchodě AppGallery. Zatím je potřeba udělat ještě mnoho práce a investovat další prostředky, ale z vyjádření zástupců společnosti Huawei na konferenci Huawei Full Connect mohou vzniknout vrásky na tváři vedení Googlu.

Zhang Pingan, prezident Huawei Consumer Business Cloud Service, uvedl, že systém HarmonyOS (v Číně uváděn pod označením HongmengOS) je otevřený všem, tedy i dalším společnostem. Dokonce Huawei je v jednání s některými společnostmi a pokud by vše dopadlo dobře, Harmony OS by nemusel být jen na mobilech Huawei a Honor, ale například také na zařízeních Oppo, Vivo, Xiaomi a dalších, zejména z Číny.

Veškeré dosavadní kroky USA by mohly vést k tomu, že v Číně, kde má Google zákaz působení, by vznikl jednotný ekosystém pod vedením Huawei. V tuto chvíli si mnoho firem vše řeší po svém a k dispozici je několik obchodů s aplikacemi.

Sice se jedná jen o náš odhad, ale klidně bychom se mohli dostat do situace, že proti Androidu bude stát velmi silná konkurence HarmonyOS s větší základnou výrobců. Bylo by pak jen otázkou času, než by došlo k otevřenému konkurenčnímu boji mezi oběma systémy. Pro některé se může jednat o zajímavou představu. Mezitím musí Huawei vyřešit problémy v dodavatelských řetězcích, jelikož se může firma dostat do situace, že nebude mít součástky na výrobu mobilů a dalších zařízení.

