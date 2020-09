Telefony s EMUI 11 bude možné updatovat na nový Harmony OS

Huawei Mate Xs a Huawei P40 Pro; zdroj: Dotekomanie.cz

Teprve tento týden Huawei oficiálně oznámil HarmonyOS 2.0 a potvrdil, že bude dostupný i na mobilních telefonech, a to už příští rok. První telefon s tímto systémem má dorazit již na jaře 2021, nicméně možná si ani nebudete muset kupovat nový telefon pro běh tohoto systému od Huawei. Na HarmonyOS mají totiž jít updatovat současné telefony.

Z Androidu na Harmony?

Serveru Android Authority to potvrdili přímo zástupci z Huawei. Konkrétně hovoří o tom, že některá zařízení s EMUI 11 bude možné v budoucnosti aktualizovat na Harmony OS. Jaká konkrétní a zda bude upgrade dobrovolný či povinný, zatím není známo.

Také se nabízí otázka, zda budou aplikace z Androidu kompatibilní s novým systémem Harmony. To ale zatím bohužel nevíme, ale lze to předpokládat vzhledem k masivním investicím výrobce do svého Huawei Mobile Services a obchodu s aplikacemi. Již v prosinci má však Huawei dát k dispozici betaverzi Harmony OS 2.0 ve verzi pro mobilní telefony, poté se určitě dozvíme více. Nicméně i samotná informace možného upgradu z Androidu na Harmony je velice zajímavá.

