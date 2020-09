Google zve na představení novinek

Zdroj: AndroidPolice.com, Dotekomanie.cz

Google má poněkud zvláštní a nekonzistentní strategii v představování hardwarových novinek. V tomto roce jsme si museli hodně dlouho počkat na představení Pixelu 4a. Důvodem byla aktuální situace ve světě a možná ještě nějaké další komplikace. už tehdy Google oficiálně oznámil, že se chystají ještě dva smartphony – Pixel 5 a Pixel 4a 5G. Nyní konečně víme, kdy bude vše známo oficiálně.

Pixel 5 a Pixel 4a 5G

Pokud jste čekali aspoň nějaký živý přenos z centrály Googlu nebo předtočené video, asi vás zklameme. Na základě rozesílaných pozvánek to vypadá jen na běžné představení novinek textovou podobou, respektive dojde k vydání tiskových zpráv, marketingových materiálů a krátkých reklamních videí. Možná nás Google ještě překvapení.

Minimálně aspoň víme, kdy dojde na představení nových Pixelů. Stane se tak ve středu 30. září ve 20:00 našeho času. Kromě smartphonů budou představena ještě další zařízení v rámci Chromecast kategorie. Zřejmě se tak dočkáme uvedení nového streamovacího zařízení s kódovým označením Sabrina. S největší pravděpodobností se ještě dočkáme přejmenování Android TV na Google TV.

Celá událost bude tak trochu značnou změnou v rámci snažení Googlu v oblasti hardwaru, jelikož se po dlouhé době nedočkáme top modelu. Pixel 5 bude spadat svými specifikacemi a cenou do vyšší střední třídy. Otázkou je, na co bude Google lákat. Jedno je jasné, podpora sítí páté generace bude hlavní novinkou, ale co třeba foťáky? Právě v této oblasti zažil Google menší zemětřesení.

