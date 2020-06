Dongle s Android TV od Googlu se ukazuje na obrázcích [aktualizováno]

Zdroj: xda-developers.com

Aktualizováno 2. 6.

Nějakou dobu se spekuluje, že by Google měl představit nový dongle pro televize, který nabídne Android TV. Nyní díky XDA Developers se dozvídáme o zařízení s kódovým označením Sabrina, které odpovídá dřívějšímu popisu. Součástí bude také dálkové ovládání, přičemž se bude hodně klást důraz na ovládání hlasem a také ve spojení s chytrým asistentem.

Marketing k této novince byl vytvářen již minulý rok a teoreticky se dongle mohl objevit společně se smartphonem Pixel 4, ale nakonec se tak nestalo. Důvodem je zřejmě změna rozhraní pro Android TV, které se ukazuje na obrázcích níže.

Samotná cena by se mohla pohybovat pod 80 dolary, tedy v přepočtu pod 1900 Kč bez daně. Samotný název ještě není znám, ale spekuluje se, že novinka bude uvedena pod značkou Nest, kterou Google vlastní.

Původní článek 19. 3.

Pokud chcete přejít na platformu Android TV, nemáte mnoho možností. Na trhu samozřejmě existuje SHIELD, ale Google již několik let žádný kompatibilní hardware nenabízí. To by se dle zahraničních zpráv mělo v letošním roce změnit.

Chromecast Ultra s podporou 4K HDR obsahu

Americká společnost má dle všeho v plánu letos vydat na trh nový Chromecast Ultra. Toto nové zařízení bude mít externí dálkové ovládání a plné Android TV. V podstatě se bude jednat o přímou konkurenci SHIELD a Apple TV.

Posledním Android TV zařízením společnosti Google byl Nexus Player 2014. Ovšem tento kousek byl v roce 2016 ukončen. Několik OEM výrobců se pokusilo prodávat Android TV set-top boxy, ale neúspěšně. Jediný, kdo se na trhu chytil, je NVIDIA. Pro vývojáře nabízí Google například ADT-2. Nový Chromecast Ultra bude ale cílit na klasické zákazníky.

Novinka bude s největší pravděpodobností podporovat 4K HDR obsah a plnou verzi Android TV. V praxi to bude znamenat, že si nainstalujete aplikace, jako je Netflix, Hulu a Disney+. Dálkový ovladač potěší mnoho lidí. Zapomenout ale nemůžeme ani na podporu ovládání set-top boxu prostřednictvím telefonu. Jak ale říkám, nic nepřekoná klasické tlačítko. Dálkový ovladač by měl vypadat jako mikrofon, přičemž bude vybaven tlačítkem pro vyvolání Google Assistant a budete si jej moci naprogramovat tak, abyste s ním mohli ovládat váš televizor. Kdy bude novinka představena je prozatím ve hvězdách. Google totiž svou každoroční konferenci I/O zrušil.

Zdroje: androidpolice.com, xda-developers.com



Domů » Články » Dongle s Android TV od Googlu se ukazuje na obrázcích [aktualizováno]

reklama reklama