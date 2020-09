Google vydal Android 11 v Go edici

Zdroj: Google

Tento týden Google vydal finální verzi systému Android 11, přičemž započal závod o aktualizace mezi výrobci, byť nějakou chvíli potrvá, než zamíří tato verze na další mobily. Dnes jsme se dočkali uvedení Androidu 11 Go, tedy osekané verze pro smartphony se slabším hardwarem.

Android Go (Android 11)

Již jsme vás informovali, že Google mění pravidla pro mobily se systémem Android Go. To se nyní potvrzuje, jelikož Android Go postavený na Androidu 11 je pro zařízení s velikostí operační paměti RAM do 2 GB. Výrobci tedy budou moci dodat o něco výkonnější mobily. Mobily s touto velikostí operační paměti budou mít k dispozici 270 MB pro tři až čtyři další aplikace. Kromě toho se nabídne o 900 MB více prostoru pro data.

Hlavní novinkou nové verze systému je zrychlení spouštění aplikací oproti předchozí verzi o 20 %. Ale není to jediná novinka. Nová verze si propůjčuje některé funkce z plnohodnotného Androidu 11. Například jsou k dispozici gesta pro ovládání, což se hodí na mobilech s větším displejem.

Dále zde najdeme seskupování notifikací z komunikačních aplikací. Google dost upozorňuje na nové bezpečnostní funkce, což se dotklo i oprávnění pro aplikace. Nabízí se možnosti jako udělení oprávnění jen pro jedno použití, případně jen když je aplikace používaná. Samozřejmě jsou zde i další možnosti. Také se nabízí funkce automatického restartování oprávnění u aplikací, pakliže nejsou delší dobu používané.

Vzhledem k tomu, že výrobci neupravují Android Go systém, lze očekávat, že by aktualizace mohly být rychlejší. Minimálně nové mobily s touto verzi Androidu Go budou o něco rychlejší a nabídnou více možností.

