Vyplatí se notebook za patnáct tisíc? A co ten stejný za třináct tisíc? [sponzorovaný článek]

Přemýšlíte o koupi nového notebooku a už delší dobu procházíte nabídky internetových obchodů v cenové relaci kolem třiceti tisíc korun, kde se nachází váš favorit? A zkoušeli jste podívat i v jiných cenových hladinách? Levný a nevyhovující nemusí být jedno a to samé. Notebooky v cenovém rozpětí kolem patnácti tisíc korun mohou být velmi zajímavými modely, pokud jste ochotni udělat pár kompromisů.

Od notebooku za patnáct tisíc můžete čekat, že vás nebo vaše děti spolehlivě provede digitálním životem. Měl by mít kovové tělo, což je v této cenové relaci stále spíše nadstandardní, dlouhou výdrž baterie, abyste se nemuseli obávat, že vás nechá ve štychu a také solidní výkon. Jako příklad nám může posloužit MateBook D 14 od Huawei.

Jaké kompromisy můžete očekávat?

Kovové tělo notebooku je výbornou ochranou před mechanickým poškozením a dodává mu pevnost, kterou byste nečekali. Můžete ho zvednout za jeden z okrajů a nic se mu nestane. Precizní dílenské zpracování také není výsadou drahých zařízení, a proto by mělo být standardem. Ušetříte si tím spoustu starostí s polámanými plastovými díly těla notebooku nebo dokonce s poškozením klíčových vnitřních součástek.

Aby se podařilo splnit tyto požadavky, ještě například v kombinaci s tenkým tělem, můžete očekávat oběti například ve volbě výkonu procesoru, v kapacitě operační paměti, ve velikosti baterie nebo přítomnosti samostatné grafické karty. Je zcela logické, že notebooky v ceně kolem patnácti tisíc spustí plynule nejnovější a graficky nejnáročnější herní tituly. Čtyřjádrový procesor AMD Ryzen 5 v MateBooku D 14 každopádně není žádné ořezávátko a v kombinaci s integrovanou grafickou kartou Radeon Vega 8 zvládne podávat výkony, za které by se nemusely stydět leckteré starší výkonné stolní počítače. Z toho je patrné, že pravidelná investice do novějšího zařízení se může vyplatit mnohem více, než dekáda práce na stejném stroji.

Jít s dobou

Pořízením nového notebooku se také přiblížíte aktuálním trendům. Ty jsou samozřejmě nejvíce patrné při vyšší ceně zařízení, ale do MateBooku D 14 se dostaly například i tenké rámečky, kterým musela kamera ustoupit do tlačítka na klávesnici. Svým způsobem to vlastně ani nemusí být ústupek, protože kameru na noteboocích obecně zas až tak často nepoužíváme a vyhneme se tím nevzhledným přelepkám, které mají za úkol kameru schovat kvůli vyšší bezpečnosti. Tu si dnešní doba žádá a Matebook D 14 tedy dostal také špičkovou čtečku otisků prstů integrovanou přímo v tlačítku pro zapnutí přístroje. Identifikace přes ni proběhne téměř okamžitě, jak jsme zvyklí z nejlepších chytrých telefonů.

Postupem času se také vylepšuje výdrž baterie a rychlost nabíjení. Ani tady MateBook D 14 nijak neztrácí. Jeho baterie vydrží déle než devět hodin a nabije se do plné kapacity za tři a půl hodiny. Nabíjí se přes konektor USB-C, takže nepotřebujete pro svůj telefon a další příslušenství jinou nabíječku. To vše je v podání MateBooku D 14 zabaleno do snadno přenosného kompaktního těla o hmotnosti 1,38 kg.

Potěší příslušenství a speciální cena

V době návratu do školních lavic můžete Matebook D 14 pořídit se slevou dva tisíce korun za cenu 12 999 Kč a k tomu potěšit školou povinné ještě dalšími dárky – myší a dokovací stanicí Huawei MateDock 2 v hodnotě kolem 2 000 Kč. Dvoutisícová sleva na vybraná zařízení Huawei běží na https://shop.huawei.com/cz/promo.html až do konce září, dělá z patnáctitisícového zařízení velmi výhodnou koupi.



