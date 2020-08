Zdroj: AndroidBeat

Aktualizováno 5. 8.

Podle posledních informací se dočkáme vylepšeného modelu Xiaomi Mi 10 Pro+ již 11. srpna v Číně. Zároveň se objevují informace o některých funkcích. Asi nebude překvapením, když bude použit Snapdragon 865 Plus. V této oblasti bychom se měli dočkat vylepšeného režimu Game Turbo. Navíc se ukazuje, že novinka bude mít celkem dvě baterie po 2250 mAh, takže celkově mobil nabídne 4500 mAh. Dá se tedy předpokládat, že součástí bude rychlé nabíjení s hodnotou kolem 100 W. Ostatně Xiaomi chystá nabíječku schopnou takových hodnot.

Původní článek 18. 6.

Čínská společnost Xiaomi začátkem letošního roku představila chytré telefony spadající do řady Mi 10. Tato řada má také dva modely Mi 10 a Mi 10 Pro. Konkrétně zařízení Xiaomi Mi 10 Pro přináší všechny funkce a specifikace, které od vlajkového modelu očekáváte. Zdá se ale, že výrobce plánuje představit ještě větší model.

Xiaomi ukončuje prodej Mi 10 a Mi 10 Pro na českém trhu [aktualizováno]

Xiaomi Mi 10 Pro+ nabídne skvělé specifikace

Konkrétně by se mělo jednat o Mi 10 Pro +, který se objevil na sociální síti Weibo. Podle uniklého snímku je telefon dokončen a už je jen otázkou času, kdy bude představen široké veřejnosti. Kromě toho uniklý snímek odhaluje několik klíčových specifikací.

Podle všeho bychom se měli u modelu Mi 10 Pro + dočkat 120Hz displeje. To vypadá na velice slušný pokrok, neboť současný model Mi 10 Pro nabízí 90 Hz. Na zadní části telefonu by se také měl objevit teleobjektiv s neuvěřitelným 12x optickým zoomem, který nabízí Mi 10 Pro. Novinka by se měla dočkat také 65W nabíjení či procesoru Snapdragon 865 s 5G konektivitou.

Je jasné, že model Mi 10 Pro+ se stane pro Xiaomi vlajkovým telefonem, který zatopí nejednomu přednímu výrobci. Otázka ale je, kdy se zařízení dostane na trh.

Zdroje: androidbeat.com, gsmarena.com, gsmarena.com



Domů » Články » Xiaomi Mi 10 Pro+ se představí 11. srpna [aktualizováno]

reklama reklama