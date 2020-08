Galaxy Buds Live – první dojmy

Zdroj: Dotekomanie.cz

Společnost Samsung kromě Galaxy Note 20 představila také nová bezdrátová sluchátka Galaxy Buds Live, což jsou v podstatě takové fazolky do uší. I v tomto případě jsem měl příležitost krátce otestovat sluchátka ještě před samotným představením. V následujících řádcích vám tak přiblížím své první dojmy z nových sluchátek Galaxy Buds Live.

Galaxy Buds Live působí honosně

Ačkoliv výrobce nijak nepoukazoval na to, že by těmito sluchátky chtěl konkurovat AirPods Pro, za mě je to zcela evidentní. Galaxy Buds Live nabízí opravdu krásný, až nevšední design. Opravdu připomíná fazolky, které jsme si dříve jako děti kupovali s magnetem uvnitř a pouštěli je po vytvořené dráze.

Opět podotýkám, jedná se o první dojmy, takže výsledná uživatelská zkušenost může a určitě bude o chlup jinde. Nicméně, Samsung si zaslouží pochvalu, protože sluchátka na mě působila honosným dojmem, obzvláště varianta Mystic Bronze. Trochu mi vadí lesklý povrch, který na sobě zanechává stopy otisků prstů. To je ale daň za hezký vzhled.

Zmínit musím také (za mě) obtížnější zacházení se sluchátky. V rukou lehce kloužou a obávám se, že při zpocených prstech budou klouzat ještě více. Na stranu druhou jsou velice lehká. Vzhledem k aktuální zdravotnické krize jsem sluchátka nezkoušel v uších, tudíž na tuto část se podíváme v podrobnější recenzi.

Lesklý povrch jako lepidlo

Dobíjecí pouzdro působí také bytelně, má však své ale. Jelikož je poměrné velké, v kapse zabírá dost prostoru. Lesklý povrch pak bude naprostým lepidlem pro mikro škrábance, ostatně jako na AirPods Pro. Celkově vzato jsou mé pocity ze sluchátek velmi dobré. Konečně se Samsung rozhodl věnovat kus vývojového času a zapracoval na celkovém provedení a hlavně na uživatelské zkušenosti. Osobně se právě na tato sluchátka těším, protože se Samsung ve velkém začíná věnovat dalšímu segmentu.

Podrobnější a silnější obrázek o Galaxy Buds Live si budu moci udělat až po podrobnějším testování. Za nevyzkoušení audio výstupu je třeba se omluvit, ovšem je třeba pochopit současnou situaci kolem COVID-19.



