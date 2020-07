Xiaomi chystá 120W nabíječku

Zdroj: Firstpost.com

Rychlost nabíjení se stala po nějakou dobu hlavním tématem i u mobilních telefonů. Některé firmy již nabízí 66W technologii, která umí dobít 4000mAh baterii za 30 až 40 minut. Na druhou stranu jiné společnosti se drží nižších hodnot a nějak zvlášť se nehrnou do takové rychlosti. V dohledné době se ale dočkáme daleko pokročilejší technologie. Například Vivo se pochlubilo již 120W nabíjením. Xiaomi ale nezůstane pozadu.

120W pro mobily?

Xiaomi se minulý rok pochlubilo 100W technologií nabíjení, ale zatím jsme se nedočkali smartphonu, který by to podporoval. Nyní se ale objevuje nabíječka v rámci certifikačního procesu, která nabídne až 120 W. Konkrétně by měla zajistit hodnoty 20 V a 6 A. Lze si všimnout, že nabíječka něco takového může poskytnout jen do nadmořské výšky 5000 metrů.

Zatím nese nabíječka modelové označení MDY-12-ED. Bohužel si nemůžeme být zcela jistí, že je určena pro mobilní telefony. Je zde pravděpodobnost, že by mohla sloužit k nabíjení notebooku, ale může poskytnout rychlejší nabíjení při nižších hodnotách.

Je otázkou, kdy dojde k představení a případně pro jaké zařízení bude určena. V tuto chvíli očekáváme uvedení další generace série Xiaomi Mi Mix, ale neočekáváme, že by tento smartphone byl připraven na 120 W. Možná se dočkáme nasazení této technologie nabíjení až v příštím roce.

