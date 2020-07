Zdroj: Dotekomanie.cz

Velký fototest – Xperia 1 II vs Huawei P40 Pro vs Xiaomi Mi 10 Pro, který fotí nejlépe?

Fotoaparáty v telefonech jsou každým rokem lepší a lepší a pokrok v této oblasti je opravdu výrazný. My si tak dnes porovnáme tři kandidáty na nejlepší fotoaparát v telefonu tohoto roku. Porovnáme to nejlepší od Sony, to nejlepší od Xiaomi a to nejlepší od Huawei, co se u nás na trhu prodává. Konkrétně proti sobě postavíme Xperii 1 II, Xiaomi Mi 10 Pro a Huawei P40 Pro (recenze).

Specifikace testu

Na Huawei a Xiaomi je ve výchozím stavu umělá inteligence pro vylepšení vypnutá a proto byla při testu neaktivní. Před každou fotkou jsem kontroloval čistotu čočky fotoaparátů. Všechny fotky jsou foceny ve výchozí aplikaci na automatiku, nikdy jsem neměnil ani expozici nebo nezapínal manuálně HDR. Zkrátka jako běžný uživatel jsem vyndal telefon z kapsy a fotil.

Den – hlavní snímač

První sada fotek byla vyfocena ve dne za krásného počasí. To vyfotíte krásnou fotku i s mnohem levnějším modelem. Nicméně rozdíl začíná být velice patrný při focení proti světlu nebo ve stínu. Tam se projeví schopnosti funkce HDR. Pokud se podíváme na tři sady fotek níže, na první pohled skoro nevidíme rozdíly krom mírně jiného barevného nádechu. Co se týče detailů, má Xiaomi trochu výhodu, protože fotí do vyššího rozlišení – 25 MPx namísto 12 MPx u ostatních.

P40 Pro (vlevo) vs Xperia 1 II (uprostřed) vs Mi 10 Pro (vpravo)

Pokud se podíváme na další sadu fotek níže, u fotky stromů jasně vítězí Xiaomi, Xperia má fotku velmi tmavou. Na druhou stranu se stínem o řádek níže si zase poradila nejlépe dle mého názoru. Při focení přímo proti světlu má Huawei fotka červený nádech, naopak Xiaomi zase zelený nádech. Naopak Sony mi přijde, že má velmi přesné zobrazení barev věrné realitě, což se týká většiny snímků.

Výřez 100%

Den – ultra širokoúhlý

Huawei P40 Pro nabízí nejméně širokoúhlý snímač, který má navíc poměr stran 3:2. Naopak má ale nejvyšší rozlišení a nejmenší geometrické zkreslení (logický důsledek).

Den – zoom

Dle očekávání má Huawei nejlepší zoom. Nabízí totiž 5x optické přiblížení a nejvyšší rozlišení, zatímco Xiaomi nabízí 3,7x optické a Xperia jen 3x. U Xiaomi však ve fotoaparátu přepínáte na hodnotu 5x zoom, proto byl v testu používán právě ten. U Xperie je to složitější, tam po přepnutí na 3x zoom znovu digitálně přibližujete od jedničky a tak jsme ponechali jen výchozí hodnotu. Jistou zajímavostí jsou ale občas až příliš kontrastní fotky u Huawei, přičemž na toto opravdu trpí jen zoom snímač. Chvílemi to skoro vypadá, že jsem na fotky aplikoval nějaký efekt, ale není tomu tak.

P40 Pro (vlevo) vs Xperia 1 II (uprostřed) vs Mi 10 Pro (vpravo)

Výřez 100%

Noc – hlavní snímač

Nejprve jsem tyto všechny fotky fotil na automatiku a noční režim nechal stranou. Důležité je zmínit, že Xperia noční režim nemá, automaticky rozpozná scénu jako slabé osvětlení nebo noční scéna a nic s tím neuděláte. Nicméně výsledek překvapil, Xperie zde relativně drží krok s ostatními a opět se mi zdá, že nejvíce dbá na to, aby fotky odpovídaly realitě.

P40 Pro (vlevo) vs Xperia 1 II (uprostřed) vs Mi 10 Pro (vpravo)

Noční režim

Jenže pokud se přesuneme do větší tmy jako na fotce níže, kde už toho moc člověk ve skutečnosti nevidí, Xperie toho taky moc nevidí. To naopak Huawei a Xiaomi jdou přístupem vytáhnout co nejvíce světla za každou cenu. Tady záleží na vás, jaký přístup je vám bližší. K další fotce mě zase překvapilo, jak Xperie 1 II barví měsíc do modra, to už moc reálné není.

Noc – ultra širokoúhlý

Ultra širokoúhlý snímač v noci je obecně velký špatný na všech třech telefonech. Huawei zde ale jednoznačně podává nejlepší výkon, protože jako jediný umožňuje použít noční režim i na tento snímač. Jediným problémem je fakt, že fotky nejsou tak širokoúhlé jako u konkurence.

Noc – zoom

Zoom schopnosti v noci nemělo příliš smysl nějak podrobněji testovat, je u všech telefonů špatný. Huawei P40 Pro ani nepoužívá teleobjektiv a využívá výřez z hlavního snímače. Ostatní vás na teleobjektiv přepnou.

Zhodnocení

Ve finále bude záležet na vás, jaké barevné podání a funkce fotoaparátu preferujete. Nicméně pokud hodně používáte zoom, doporučil bych Huawei P40 Pro. Xperia 1 II mě osobně velice potěšila, pro mě asi nejvěrnějším podáním barev. Její teleobjektiv ale není tak dobrý jako u ostatních a občas ani ten dynamický rozsah. Xiaomi nabízí ještě navíc teleobjektiv s hodnotou 2x zoom, ten jsme ale dnes netestovali. Osobně mě ale celkově i jeho fotografie v dnešním testu příjemně překvapily, v noci dorovnává Huawei P40 Pro.

Fotky z jakého telefonu se vám líbí nejvíce? Podělte se v komentářích



