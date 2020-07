Lamax týden plný letních slev! [sponzorovaný článek]

Lamax je český výrobce zaměřující se především na sluchátka, přenosné reproduktory, akční kamery a kamery do auta. Společnost se řídí vlastním pravidlem – klást důraz na kvalitu, snadné používání a design. Konkrétně Lamax dělí své produktové portfolio na Lamax Tech (kamery a chytrá elektronika) a Lamax Beat (sluchátka a přenosné reproduktory).

Internetový obchod Smarty má pro své zákazníky skvělý týden plný nákupů právě s Lamaxem. Užít si můžete slevy až ve výši 70 %. V nabídce naleznete reproduktory, sluchátka, ale i chytrou autokameru nebo fitness náramek. Nabídka je široká, my ale představíme nejzajímavější kousky pro letní radovánky (na dovolenou, cestování).

Lamax Sounder SO-1

Bezdrátový reproduktor nabízí výkonný 360stupňový zvuk a velmi silné basy o maximálním výkonu 24 W. Okamžitou oblibu zajistí dotykové a rotační ovládání či vysoká výdrž baterie. Pro ještě příjemnější komfort z používání nabízí voděodolné zpracování či vyměnitelné kryty doplňující váš styl.

Díky implementované Bluetooth technologii lze reproduktor používat až na vzdálenost 10 metrů. Pokud přeci jen neholdujete bezdrátovému připojení, připravena je zdířka pro 3,5mm jack konektor. Sounder SO-1 dále nabízí integrovaný mikrofon, výdrž až 10 hodin, frekvenční rozsah 180 Hz až 20 KHz či podporu profilů A2DP v1.2, AVRCP v1.4.

LAMAX SOUNDER SO-1 MŮŽETE ZAKOUPIT ZDE

LAMAX SOUNDER SO-1 MŮŽETE ZAKOUPIT ZDE

Lamax Sounder SO-1 se přímo nabízí jako společník na letní dovolenou u moře či u jezera. Vysoce odolné zpracování, nesoucí certifikaci IPX4, totiž zaručuje odolnost proti dešti a stříkající vodě.

Pokud vás tento produkt zaujal, můžete si jej zakoupit v obchodě Smarty za velmi lidových 999 Kč (původní cena činila 2 490 Kč). Kupujte ZDE

Lamax C9 GPS

A že to s létem Smarty myslí opravdu vážně, nabízí také palubní kameru s detekcí radarů. Konkrétně se jedná o velmi pokročilou autokameru s 2,7palcovým displejem, 2K rozlišením či úhlem záběru 150stupňů. To ale není vše, co C9 GPS zvládne. Má ukazatel rychlosti, G-senzor, noční vidění, detekci radarů, LDWS systém, a dokonce umí detekovat pohyb.

Vhod ale přijde i upozornění, že je čas si dát od řízení pauzu. V případě potřeby důkazních materiálů se můžete spolehnout na super ostré 2K video, na kterém budou vidět všechny potřebné detaily. Kamera nahrává video až v rozlišení 2560 x 1080 pixelů s 30 snímky za sekundu, zvládne tak zachytit i rychlé objekty a detaily jako je SPZ a obličej řidiče. Široký úhel záběry 150° zvládne pojmout váš jízdní pruh, protisměr i chodník a okolní silnice.

LAMAX C9 GPS MŮŽETE ZAKOUPIT ZDE

LAMAX C9 GPS MŮŽETE ZAKOUPIT ZDE

S kamerou LAMAX C9 nebude platit pokuty za rychlou jízdu. Jako uživatele vás nepřekvapí úsekové ani pevné radary, autokamera vás upozorní na displeji i hlasově, a to v češtině. Díky GPS modulu kamera ví, kde přesně se nacházíte, a nastaví upozornění na ideální moment podle vaší aktuální rychlosti. Databáze radarů se neustále rozšiřuje a je dostupná pro více než 37 zemí Evropy.

Pokud vás tento produkt zaujal, můžete si jej zakoupit v obchodě Smarty za velmi lidových 2 699 Kč (původní cena činila 4 490 Kč). Kupujte ZDE

Lamax WatchY2

I děti mohou mít chytré zápěstí. Důkazem toho jsou chytré hodinky WatchY2, které mají integrovaný GPS lokalizátor, pomocí něhož je možné sledovat aktuální polohu i zpětně v čase. Hodinky umí nahrávat krátké hlasové a textové zprávy a k dispozici je i SOS tlačítko.

LAMAX WATCHY2 MŮŽETE ZAKOUPIT ZDE

Aplikace LAMAX Tracking vám umožní vytvářet si různé cesty a oblasti, kde se vaše ratolesti smí pohybovat. Snadno si tak nastavíte cestu ke kamarádce, do školy nebo na trénink. Při vstupu i opuštění těchto zón vás vždy aplikace upozorní. Máte tak nenápadný prostředek k tomu, abyste měli nad svým dítětem stále přehled, a přitom mu dopřáli pocit volnosti. S aktuální GPS polohou máte také vždy přehled o tom, kde se vaše dítko nachází, a dokonce máte i k dispozici historii pohybu. Ve chvíli, kdy vás bude potřeba, může dítě využít SOS tlačítko, které si zavolá vaši pomoc. Ať už se jedná o velké, nebo malé potíže, jste tu pro něj po celý den.

LAMAX WATCHY2 MŮŽETE ZAKOUPIT ZDE

K dispozici jsou také nahrávané hlasové vzkazy, které mohou být až 15 vteřin dlouhé, nebo klasické textovky. O bezpečnost dat se navíc nemusíte strachovat, neboť LAMAX se stará o ochranu nad rámec GDPR. Samotné úložné servery jsou provozovány přímo v data centrále uprostřed Evropy. Ochranu dat zaručují mezinárodní certifikáty od TÜV SÜD.

Pokud vás tento produkt zaujal, můžete si jej zakoupit v obchodě Smarty za velmi lidových 2 499 Kč (původní cena činila 3 290 Kč). Kupujte ZDE

Další produkty ve slevě

Jestliže vás žádný z výše uvedených produktů nezaujal, nezoufejte. Internetový obchod Smarty nabízí mnohem širší nabídku zlevněných produktů. Kompletní nabídku si můžete prohlédnout ZDE

reklama reklama